"Cennetin Çocukları" dizisinin yeni kadın başrol oyuncusu Buse Meral oldu. Yeni afiş çekimi yapılacak olan dizinin yeni bölüm çekimi önümüzdeki günlerde başlayacak. Peki, "Cennetin Çocukları" dizisinin kadın başrol oyuncusu Buse Meral kimdir?

İsmail Hacıoğlu’nun ayrılığının ardından TRT1’in “Cennetin Çocukları” dizi ekibi yepyeni bir öykü ve oyuncu kadrosuyla yoluna devam etmek kararı almıştı. Motto Yapım imzalı dizinin başrol erkek oyuncusu Burak Serdar Şanal oldu.

Yeni kadın oyuncu için de görüşmeler devam ediyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Cennetin Çocukları” dizisinin yeni kadın başrol oyuncusu Buse Meral oldu. Yeni afiş çekimi yapılacak olan dizinin yeni bölüm çekimi önümüzdeki günlerde başlayacak.

BUSE MERAL KİMDİR?

Buse Meral 25 Temmuz 1999 İstanbul doğumlu bir Türk oyuncudur, İstanbul'da yaşamış ve Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur; Ege'nin Hamsisi, Destan, Baba ve Vermem Seni Ellere gibi projelerde rol almıştır.

