TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinde başrol değişikliği izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İsmail Hacıoğlu'nun diziden ayrılmasının ardından yerine gelecek isim belli oldu.

CENNETİN ÇOCUKLARI İSMAİL HACIOĞLU YERİNE KİM GELDİ?

TRT 1’in dikkat çeken projelerinden biri olan Cennetin Çocukları dizisinde başrol oyuncusu değişikliği yaşandı. Dizinin başrolünde yer alan İsmail Hacıoğlu’nun projeden ayrılmasının ardından yapım ekibi yeni bir oyuncu arayışına girmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yeni başrol oyuncusu Burak Serdar Şanal oldu. Daha önce dizinin başrolü için Alperen Duymaz’ın adı da gündeme gelmişti. Ancak oyuncunun yoğun takvimi ve zamanlama sorunları nedeniyle sözleşme şartlarında anlaşma sağlanamadığı ifade edildi.

BURAK SERDAR ŞANAL KİMDİR?

Burak Serdar Şanal 28 Ağustos 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine genç yaşlarda başlayan Şanal, Maltepe Üniversitesi drama kulübünde eğitim aldı. Televizyon dünyasına ise 2008 yılında yayınlanan çeşitli dizilerde rol alarak adım attı.

Oyuncu ilk dönemlerinde Peri Masalı ve Küçük Kadınlar gibi yapımlarda yer aldı. 2009-2010 yılları arasında yayımlanan Bahar Dalları dizisinde canlandırdığı Mert karakteriyle televizyon izleyicisi tarafından tanınmaya başladı. Ardından Dinle Sevgili dizisinde Tolon karakterini canlandırarak kariyerini sürdürdü.

Burak Serdar Şanal’ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan projelerden biri ise Avrupa Avrupa dizisi oldu. TRT 1’de yayınlanan dizide Can karakterine hayat veren oyuncu performansıyla dikkat çekti. Daha sonra Yeşil Deniz dizisinde canlandırdığı Radyocu İsmail karakteriyle büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.

