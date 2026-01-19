TRT 1 ekranlarının yeni iddialı yapımı Cennetin Çocukları, Pazartesi akşamları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Huzurlu bir Ege kasabasına uzanan etkileyici bir değişim hikayesini konu alan dizinin çekim yerleri ve yıldız isimlerden oluşan oyuncu kadrosu, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor.

Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya gibi sevilen isimlerin yer aldığı Cennetin Çocukları, geçmişin ağır yüklerini sırtında taşıyan bir gencin mücadelesini beyazperdeye taşıyor. Arafköy adı verilen kurgusal bir kasabada geçen hikaye, izleyiciyi hem hüzünlü hem de umut dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Peki, Cennetin Çocukları nerede çekiliyor, konusu ne?

CENNETİN ÇOCUKLARI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Cennetin Çocukları dizisinin çekimleri, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştiriliyor. Dizide "Arafköy" olarak tasvir edilen yer kurgusal olsa da Ayvalık’ın tarihi taş evleri, dar sokakları ve meşhur sahil şeridi oluşturuyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI KONUSU NE?

Çocukluğu yetimhanelerde ve hapishanelerde geçmiş, sokakların sert kurallarıyla yoğrulmuş bir mafya üyesi olan İskender'in hikayesini anlatıyor. Hayatı boyunca sadece bileğinin gücüyle ayakta kalan İskender'in yolu bir gün huzurlu Arafköy kasabasına düşer. Burada tanıştığı insanlar ve şahit olduğu aile bağları, ona asıl gücün kaba kuvvette değil, merhamet ve sevgide olduğunu yavaş yavaş öğretmeye başlar.

Ancak İskender için değişim hiç de kolay olmayacaktır. Bir yandan geçmişin karanlık izlerinden kurtulmaya çalışırken, diğer yandan kasabada hırs ve korku imparatorluğu kurmaya çalışan Şeref ve Sarı Kazım gibi isimlerle mücadele etmek zorunda kalır. Arafköy'ün her köşesinde saklanan sırlar ve her karakterin sırtında taşıdığı kendi yükü, İskender’in iyiliğe doğru giden yolculuğunu hem zorlaştıracak hem de anlamlandıracaktır.

Cennetin Çocukları nerede çekiliyor, konusu ne? İşte oyuncular ve karakterleri

CENNETİN ÇOCUKLARI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

İskender -İsmail Hacıoğlu

Gönül - Özgü Kaya

Ayla - Melisa Şenolsun

Şeref - Zafer Algöz

Baytar Ahmet - Yurdaer Okur

Sarı Kazım - Ali Seçkiner Alıcı

Oltacı Bayram - Evliya Aykan

Arife - Bihter Dinçel

Kevser - Elif Ongan Tekçe

Bekir - Birand Tunca

Sezen - Ecem Çalhan

Süleyman - Ali Düşenkalkar

Yasemin - Eda Akalın

Nilüfer - Ekim Bölük

Menekşe - Nehir Gökdemir

Arif - Eren Hacısalihoğlu

