Netflix’in yeni yerli yapımı Ayrılık da Sevdaya Dahil dizisi izleyiciyle buluşurken, kadrodaki isimler de yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Başrollerini İbrahim Çelikkol ile paylaşan ve Afife karakterine canlandıran Emine Meyrem'in kim olduğu, daha önce yer aldığı projeler merak ediliyor. Peki, Emine Meyrem kimdir, aslen nereli?

Yavuz Turgul imzalı Ayrılık da Sevdaya Dahil dizisi, dijital platformda yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gördü. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Afife'yi canlandıran Emine Meyrem'in hayatı ve biyografisi dikkat çekti. Oyuncunun yer aldığı projeler, sinema filmleri ve dizileri araştırılıyor.

EMİNE MEYREM KİMDİR?

1980 yılında dünyaya gelen ve tam adıyla Emine Meyrem Karamemet, eğitimini Brüksel ve Paris'te sürdürdü. Eğitim hayatına Brüksel Hür Üniversitesi'nde (ULB) İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyarak başladı ve aynı üniversitede Kültür Faaliyetleri Yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı.

Oyunculuk eğitimini Avrupa'nın önde gelen merkezlerinde tamamlayan Emine Meyrem, Paris'te Japon "No" Tiyatrosu, "Le Laboratoire de l’acteur" ve Stanislavski/Actors Studio metotları üzerine çalıştı. Brüksel ve Paris arasında mekik dokuyan sanatçı, kamera önünün yanı sıra tiyatro sahnelerinde de aktif rol aldı. 2025 yılı itibarıyla Netflix'te yayınlanan Ayrılık da Sevdaya Dahil dizisindeki Afife karakteriyle Türk izleyicisinin karşısına çıkan oyuncu, dikkat çekti.

Emine Meyrem kimdir, nereli? Ayrılık da Sevdaya Dahil dizisinin Afife'yi oynuyor

EMİNE MEYREM OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Ayrılık da Sevdaya Dahil (Dizi, Netflix)

Monsieur Le Maire: 2023 (Sinema Filmi)

AF: 2020 (Sinema Filmi)

Lazare: 2018 (Sinema Filmi)

Sonar: 2015 (Sinema Filmi)

Magi: 2014 (Sinema Filmi)

Turquaze: 2010 (Sinema Filmi)

Haberle İlgili Daha Fazlası