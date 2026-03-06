Kaydet

İstanbul’un Avcılar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, otomobiliyle yaklaşık 8 metre yükseklikten bir binanın bahçesine düştü. Denizköşkler Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, bahçe duvarını aşarak aşağı uçan aracın sürücüsü hafif yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan sürücünün durumu iyiye giderken, Emniyet ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

