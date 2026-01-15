Ayrılık da Sevdaya Dahil, 15 Ocak 2026 itibarıyla platformda yayınlanmaya başladı. İlk sezonu ve fragmanı ile dikkat çeken dizi için ''Ayrılık da Sevdaya Dahil dizi oyuncuları kimler, konusu nedir?'' soruları da gündeme geldi.

Yavuz Turgul’un imzasını taşıyan Ayrılık da Sevdaya Dahil dizinin senaryosu Kurtcebe Turgul ve Nilgün Öneş tarafından kaleme alındı. Yönetmen koltuğunda Selim Demirdelen ile Kurtcebe Turgul birlikte oturuyor. Yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği yapım, TMC Film tarafından hayat geçirildi. Peki, Ayrılık da Sevdaya Dahil dizi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Ayrılık da Sevdaya Dahil dizi oyuncuları kimler, konusu nedir? Yeni dizi ilk sezonuyla yayında!

AYRILIK DA SEVDAYA DAHİL DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Netflix’te yayın hayatına başlayan Ayrılık da Sevdaya Dahil, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin başrollerinde İbrahim Çelikkol, Emine Meyrem ve Yasemin Kay Allen yer alıyor. Usta isimlere Deniz Türkali, Tarık Papuççuoğlu, Menderes Samancılar, Asuman Çakır, Sinan Bengier, Okan Cabalar, Dilşah Demir, Görkem Sevindik, Can Yılmaz, Demircan Kaçel, Nilay Çelebi, Caner Erdem ve Sercan Batık eşlik ediyor.

Ayrılık da Sevdaya Dahil dizi oyuncuları kimler, konusu nedir? Yeni dizi ilk sezonuyla yayında!

AYRILIK DA SEVDAYA DAHİL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ayrılık da Sevdaya Dahil, bambaşka hayatlara sahip iki insanın beklenmedik bir borç meselesiyle kesişen yollarını konu alıyor. Tefeci bir ailenin tahsilatçısı olan Kemal, kurallar ve güç ilişkileriyle şekillenmiş bir dünyada yaşarken; senaryo yazarı Afife ise geçimini sağlamak için işlettiği lokantada hayata tutunmaya çalışıyor.

Ayrılık da Sevdaya Dahil dizi oyuncuları kimler, konusu nedir? Yeni dizi ilk sezonuyla yayında!

AYRILIK DA SEVDAYA DAHİL 2. SEZON NE ZAMAN?

Ayrılık da Sevdaya Dahil dizisinin ikinci sezonuna ilişkin Netflix veya yapımcılar tarafından yapılmış resmi bir açıklama henüz yok. İlk sezonun izlenme oranları ve izleyici ilgisine göre yeni sezon kararının ilerleyen dönemde netleşmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası