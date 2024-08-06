'Ayrılık Da Sevdaya Dahil' dizisiyle el sıkışan İbrahim Çelikkol'un partneri belli oldu

Netflix’te yayınlanması planlanan ‘Ayrılık Da Sevdaya Dahil’in başrolü Kenan İmirzalıoğlu yerine İbrahim Çelikkol olmuştu. Çelikkol’a eşlik edecek partner de netleşti.

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova adlı dizide yer alan ve daha sonra Gaddar’da ‘Korkut Zakkum’ rolüyle konuk oyuncu olarak karşımıza çıkan İbrahim Çelikkol’un yeni projesi belli oldu. Yeni sezonda Ayrılık Da Sevdaya Dahil ile el sıkışan Çelikkol’a partner arayışı da son buldu.

KEMAL ROLÜYLE İZLEYİCİ KARŞISINDA

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Erol Avcı’nın yapımcılığını üstlendiği 8 bölümlük dizide İbrahim Çelikkol “Kemal” rolüne üstlenecek. Ayrılık Da Sevdaya Dahil, ekim ayında sete çıkacak.

EMİNE MEYREM EŞLİK EDECEK

Kurtcebe Turgul ile Selim Demirdelen’in yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin başrol kadın oyuncusu da belli oldu. Uluslararası projelerde de rol alan Emine Meyrem kadroya katıldı.

Öte yandan Yavuz Turgul, Kurtcebe Turgul ve Nilgün Öneş’in kaleme aldığı dizide Emine Meyrem “Afife Jale” karakterini üstlenecek.