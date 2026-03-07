İsrail ordusu, Tahran'daki Mehrabad Havaalanı'na düzenlenen saldırıda 16 uçağın vurulduğunu iddia etti.

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Mehrabad Havaalanı’na gece saatlerinde geniş çaplı bir saldırı düzenlediğini açıkladı.

"16 UÇAK VURULDU" İDDİASI

Ordudan yapılan açıklamada, operasyonun havalimanı altyapısını hedef aldığı ve saldırı sırasında 16 uçağın vurulduğunun değerlendirildiği belirtildi. İsrail tarafı, söz konusu uçakların Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü'ne ait olduğunu ileri sürdü.

Açıklamada ayrıca, Mehrabad Havalimanı’nın Kudüs Gücü tarafından Orta Doğu’daki müttefik gruplara silah ve finansman sağlamak amacıyla kullanıldığı iddia edildi. İsrail ordusu, hedef alındığı öne sürülen uçakların bir bölümünün silah taşıyan kargo uçakları, bir kısmının ise savaş uçakları olduğunu savundu.

