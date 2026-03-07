İran, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya sahte bayrak operasyonu düzenlemeyi planladığını iddia etti. Amaç olarak saldırının suçunu İran İslam Cumhuriyeti’e yıkmak ve bölgedeki Müslümanları kışkırtmak gösteriliyor.

İran İstihbarat Bakanlığı, İsrail’in dini mekanlara yönelik bir “sahte bayrak” operasyonu hazırlığında olduğunu ileri sürdü.

Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığı habere göre plan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve yakın ekibi tarafından kurgulanıyor.

SALDIRI SONRASI İRAN'I İŞARET EDECEKLER

İddialara göre operasyon, Kudüs Günü öncesinde Mescid-i Aksa civarına insansız hava araçları veya füzelerle saldırı düzenlemek ve suçun sorumlusu olarak İran'ı göstermek üzerine tasarlandı.

Haberde, İsrail’in dün itibarıyla Mescid-i Aksa çevresinde ikamet eden Yahudi nüfusu, olası saldırıdan korumak amacıyla tahliye etmeye başladığı ileri sürüldü. İstihbarat Bakanlığı yetkilileri, “Netanyahu çetesi, bu planla Arapları ve Müslümanları İran’a karşı kışkırtmayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

