İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos, sosyal medyada milli sporcu Yusuf Dikeç’e benzetildi. Bakan, bu paylaşıma esprili bir cevap verirken, milli sporcu da karşılık verdi. Paylaşımlar kısa sürede binlerce kişi tarafından görüntülendi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında ABD'ye karşı olan tutumu nedeniyle İspanya, Türkiye'den büyük destek gördü. Bu destekle birlikte sosyal medyada başlayan Türk-İspanyol dostluğuna dair paylaşımlar büyük ses getirdi.

Binlerce, hatta milyonlarca kullanıcıya ulaşan paylaşımlara bir yenisi daha eklenirken; bu kez akıma katılan isim ise bir siyasi oldu.

BAKAN, YUSUF DİKEÇ'E BENZETİLDİ

İspanya’da sosyal medyada viral olan paylaşımda, Adalet Bakanı Felix Bolanos, milli sporcu Yusuf Dikeç ile benzerliğiyle gündem oldu.

Bir Kullanıcı, Bakan Bolanos ve Dikeç’in fotoğraflarını yan yana koyarak X hesabından paylaşım yaptı ve bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

Paylaşımı alıntılayan Bolanos, esprili bir cevap verdi ve “Aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum. Keşke ben de o kadar iyi nişan alabilseydim. Türk dostlarımıza kocaman bir kucak dolusu sevgiler” dedi.

DİKEÇ'TEN O PAYLAŞIMA CEVAP

Milli atıcı Yusuf Dikeç ise bakanın sözlerine kayıtsız kalmadı ve “Sanırım ikimizi de aynı anda görmedikleri sürece inanmayacaklar” ifadeleriyle karşılık verdi. Dikeç, bu paylaşımı hem Türkçe hem de İspanyolca yaptı.

İspanyol bakandan Yusuf Dikeç paylaşımı! Milli sporcu cevapsız bırakmadı

Paylaşım ve cevaplar kısa sürede sosyal medyada on binlerce kez görüntülendi ve kullanıcılar, ikilinin benzerliğini hakkında espirili yorumlar yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası