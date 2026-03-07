Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Muhterem eşim ve sevgili kızlarımla birlikte hayatımıza anlam katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şimdiden kutluyorum.

Dünya Kadınlar Günü'nü küresel ölçekte kadın sorunlarının ağırlaştığı, özellikle yakın çevremizde kadınların çok zor günler yaşadığı bir dönemde karşılıyoruz. Elini vicdanına koyan herkes, inanıyorum ki tabloyu çok net görebiliyor. Bugün maalesef başta bölgemiz olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde çatışma var. Bunun acısını en çok kadınlar çekiyor. Bugün dünya büyük bir gelir dağılımı adaletsizliği ile karşı karşıya; bundan en çok kadınlar mağdur oluyor. Bugün dünyada batıl inançlardan, asabiyetten, yanlış örf ve adetlerden kaynaklanan ayrımcılık var; bu durum en çok kadınları olumsuz etkiliyor. Tüketim çarkı en çok kadınlık onurunu hedef alıyor. Gazze'de İsrail'in 2 yıl boyunca katlettiği 72 binden fazla kardeşimizin çoğu kadın ve masum çocuklar.

"İRANLI ANNELERİ SELAMLIYORUM"

Komşumuz İran'a yönelik saldırıların yükünü yine kadınlar yükleniyor. İranlı anneleri selamlıyorum. Acılarını yürekten paylaşıyoruz, taziyelerimizi iletiyoruz.

Türkiye, yakın çevresinden başlayarak yeryüzünün farklı noktalarındaki bu adaletsizliklere, zulümlere en güçlü tepkiyi veren ülkelerin başında geliyor. Nerede bir yangın varsa oraya su taşımaya çalışıyoruz. Ülkemizin insani değerleri merkeze alan duruşumuzun en büyük destekçisi hanım kardeşlerimizdir.

Kadın ayrımcılığını reddediyoruz. Kadına ve çocuğa şiddet uygulayan insanlığından nasibini almamıştır. Irk ayrımcılığı, mezhep ayrımcılığı, köken ayrımcılığı bizim kitabımızda yazmadığı gibi cinsiyet ayrımcılığı da bizim kitabımızda yer almaz.

Küresel tüketim çarkının kadın emeğini sömürmesine, kadını metalaştırmasına özellikle karşı durmak da insanlığımızın gereğidir.

