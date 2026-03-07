Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da yıldız isim ihraç edildi: VAR uyardı, kırmızı çıktı
Süper Lig'de Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Leroy Sane, direkt kırmızı kartla ihraç edildi. Sarı kırmızılılarda milli savunmacı Abdülkerim Bardakcı, gördüğü kart sonrası Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da Leroy Sane, direkt kırmızı kartla ihraç edildi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Galatasaray penaltı, Beşiktaş 2 kırmızı kart bekledi! "Daha ne olması gerekiyor?"
KARİYERİNDEKİ İLK KIRMIZI
Müsabakanın 60. dakikasında Leroy Sane ile giriştiği ikili mücadele sonrasında yerden kalmayan Rıdvan Yılmaz'a sağlık görevlileri müdahale etti.
Rıdvan Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyon sonrasında VAR'a giden hakem Ozan Ergün, Sane'ye direkt kırmızı çıkardı ve sarı kırmızılılar 10 kişi kaldı. Leroy Sane, kulüp kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.
ABDÜLKERİM CEZALI
Galatasaray'da savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 72. dakikada sarı kart gördü ve Başakşehir maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR