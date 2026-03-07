Türkiye Gazetesi
Serdal Adalı'dan derbide dikkat çeken hareket
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları derbinin bitmesini beklemeden stattan çıkış yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'a tek golle kaybeden Beşiktaş'ın tüm kulvarlardaki 17 maçlık yenilmezlik seri son buldu.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Galatasaray, 10 kişiyle Beşiktaş'ı devirdi: Sarı kırmızılılar, Kartal'ın 17 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı
ADALI STATTAN ERKEN AYRILDI
Siyah beyazlı takımın Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'ndaki derbide son düdüğü beklemeden stattan ayrıldı. Müsabakanın 89. dakikasında stattan ayrılan Adalı, aracına giderek maçı bitmesini beklemedi. Serdal Adalı, Beşiktaş'ın 1-0 geride olduğu son bölümde maçı stattan takip etmedi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Galatasaray penaltı, Beşiktaş 2 kırmızı kart bekledi! "Daha ne olması gerekiyor?"
Bizi Takip Edin
YORUMLAR