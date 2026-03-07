Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, 20 maç sonra bir karşılaşmayı gol atamadan tamamladı.

Süper Lig'de 45 golü bulunan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, 20 maç sonra gol sevinci yaşayamadı.

Bu sezon sadece Corendon Alanyaspor ve Göztepe maçlarında gol atamayan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 20 karşılaşmada da rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Beşiktaş, ligde en son 19 Eylül 2025 tarihinde 3-0 kaybedilen Göztepe maçında gol atamamıştı.

7 MAÇ SONRA TÜPRAŞ STADI'NDA KAYBETTİ

Beşiktaş, 7 maç sonra Dolmabahçe'de puan alamadı.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe yenilgisinin ardından oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik yaşamıştı.

