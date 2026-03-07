Bankaların emekli maaş promosyonlarındaki rekabeti kızıştı. Bazı bankalar çıtayı öyle bir yere koydu ki, toplam avantaj paketi tam 100.000 TL’ye kadar çıktı.

İşte milyonlarca emeklinin beklediği o detaylar ve en yüksek promosyon veren bankaların güncel sıralaması: '100 bin lira promosyon' haberleriyle konuşulan Akbank, SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 1–31 Mart 2026 tarihleri arasında bankaya taşıyan ve promosyon başvurusunda bulunan emeklilere 3 yıl boyunca maaşlarını Akbank’tan almayı taahhüt etmeleri durumunda 20.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.

Buna ek olarak, kampanya kapsamında: %0 faizli, 6 ay vadeli 50.000 TL’ye kadar kredi Yeni fatura talimatına 2.000 TL, mevcut talimatlara 1.000 TL, toplamda 10.000 TL ek ödeme Kredi kartı harcamalarına 10.000 TL SGK emekli maaşını taşıyan yakınlar için davet kodu ile 10.000 TL ek avantaj Tüm bu ek fırsatlar sayesinde emekliler toplamda 50.000 TL’ye varan nakit ve ödül avantajı elde edebiliyor. Ayrıca kampanyaya katılan emekliler, Eşya Güvence Sigortası’nı 2.600 TL yerine sadece 1.000 TL’ye alabiliyor.

Akbank’ın kampanyası öne çıkarken, diğer bankalar da emekli promosyonlarında rekabeti artırdı. Mart 2026 itibarıyla resmi banka kampanyalarına göre maksimum emekli promosyonları şöyle:

KAMU BANKALARINDA DURUM NE? (ZİRAAT, VAKIFBANK, HALKBANK) Kamu bankaları şu an için 12.000 TL bandındaki standart nakit promosyon tutarlarını koruyor. Ancak bazı ek kampanyalarla (örneğin Vakıfbank Troy kart ile harcamaya iade) toplam fayda 30.000 TL seviyelerine çekilmeye çalışılıyor.

Bankaların promosyonları maaş aralığına ve kampanya koşullarına göre değişebiliyor. Bazı kampanyalar nakit promosyonu artırmak için fatura talimatı, kredi kartı harcaması veya diğer ek avantajlarla destekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası