Galatasaray'da Lucas Torreira ve Victor Osimhen, Beşiktaş'ı mağlup ettikleri derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Maçın ardından geleceğine ilişkin konuşan Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira, sarı kırmızılı takımda mutlu olduğunu ve uzun yıllar takımda olmayı dilediğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray'da oyuncular Lucas Torreira ve Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından konuştu.

"RUHUMUZU GÖSTERDİK"

Eksik kalmalarına rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını söyleyen Torreira, "Mutluyuz. Karakter gösterdik. Maçın her anında gösterdik. 1 kişi eksildikten sonra zorlandık ama karakter gösterdik. Daha fazla koştuk. Top geçirmedik neredeyse. Kalemizde gol görmedik. Ruhumuzu gösterdik. Zorlansak da kazandık. Bu tarz maçlar sonrasında şampiyonluk geliyor zaten." diye konuştu.

"ÜÇ KULVARDA BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ"

Üç kulvarda başarı hedeflediklerini kaydeden Uruguaylı orta saha, "Milli araya kadar çok önemli ve çok zor maçlar var. Beşiktaş da çok iyi takım. Kendilerini çok geliştirdiler. Biz de çok özgüven sahibiyiz. Ayaklarımız yere basıyor. Bir yandan dinlenip Liverpool'a hazırlanacağız. Kulübe olan tüm desteği göstermeliyiz. Beşiktaş kıymetli bir takım. Biz de karakterimizi gösterip kazandık. Biz 3 kulvarda başarılı olmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

"UZUN YILLAR BURADA OLMAYI ÜMİT EDİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde ülkesinde verdiği röportajda Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini söyleyen Torreira, Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, "4 yıldır buradayım. Uzun yıllar burada olmayı ümit ediyorum." dedi.

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Victor Osimhen ise "Kolay olmayacaktı. Zor bir rakipti. Binlerce taraftar vardı. Başta momentum vardı, golü bulduk. Kırmızıdan sonra zorlandık. Takım arkadaşlarımı güçleri açısından tebrik ediyorum. Çok agresif bir şekilde mücadele ettik son ana kadar. Çok mutluyum." dedi. Hocamın talimatlarını gerçekleştiriyorum. Takım arkadaşlarımdan beni heyecanlandıran, motive edenler vardı. Gol sonrası beni savunmaya çağırdılar. Bu kulübü çok seviyorum. Takımımla gurur duyuyorum. Birliktelik gösteriyoruz. Maç maç gitmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

