Uğurcan Çakır derbiye damgasını vurdu
Süper Lig'de Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla öne çıkan isim Uğurcan Çakır oldu.
Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, performansıyla alınan 3 puanda başrolü oynadı.
KALESİNİ GOLE KAPATTI
Tecrübeli file bekçisi, 48. dakikada Vaclav Cerny, 68 ve 71. dakikalarda ise Orkun Kökçü'nün şutlarında meşin yuvarlağın ağlara girmesini önledi. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından birçok takım arkadaşı Uğurcan Çakır'a koşarak iyi performansı için tebrik etti.
EN FAZLA KURTARIŞ YAPTIĞI TAKIM
Uğurcan Çakır'ın Süper Lig kariyerinde hem toplamda (67) hem de deplasmanda (42) en fazla kurtarış yaptığı rakibi Beşiktaş.
