İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ (HOCAPAŞA)

Yayın Tarihi: 08.03.2026
İLAN

HOCAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ (HOCAPAŞA)
S.NOADI - SOYADI VEYA UNVANIVERGİ KİMLİK NUMARASIADRESİVERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİVERGİNİN NEVİCEZANIN NEVİVERGİNİN MİKTARI
(TL)		CEZANIN MİKTARI
(TL)
1BOSS DİJİTAL BASKI ORGANİZASYON REKLAM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ1801002808HOCAPAŞA MAH. ESUSSUUD CAD. TELLİOĞLU İŞ HANI 36/4 FATİH/İSTANBUL01/2022-12/2022KURUMLAR VERGİSİ308094.708,99286.745,41
2BOSS DİJİTAL BASKI ORGANİZASYON REKLAM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ1801002808HOCAPAŞA MAH. ESUSSUUD CAD. TELLİOĞLU İŞ HANI 36/4 FATİH/İSTANBUL01/2023-12/2023KURUMLAR VERGİSİ3080373.566,191.123.317,01
3BOSS DİJİTAL BASKI ORGANİZASYON REKLAM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ1801002808HOCAPAŞA MAH. ESUSSUUD CAD. TELLİOĞLU İŞ HANI 36/4 FATİH/İSTANBUL01/2023-03/2023KURUM GEÇİCİ3080298.852,95809.521,42
5BOSS DİJİTAL BASKI ORGANİZASYON REKLAM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ1801002808HOCAPAŞA MAH. ESUSSUUD CAD. TELLİOĞLU İŞ HANI 36/4 FATİH/İSTANBUL12/2022-12/2022KDV308058.316,88174.950,64
6BOSS DİJİTAL BASKI ORGANİZASYON REKLAM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ1801002808HOCAPAŞA MAH. ESUSSUUD CAD. TELLİOĞLU İŞ HANI 36/4 FATİH/İSTANBUL01/2023-01/2023KDV3080129.677,72389.033,16
7BOSS DİJİTAL BASKI ORGANİZASYON REKLAM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ1801002808HOCAPAŞA MAH. ESUSSUUD CAD. TELLİOĞLU İŞ HANI 36/4 FATİH/İSTANBUL02/2023-02/2023KDV3080139.289,94417.869,82
"Hocapaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106. maddelerine istinaden vergi dairelerince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.''
#ilangovtr Basın No: ILN02418258