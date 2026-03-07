ABD’li eczane zinciri Walgreens, güvenliği artırmak amacıyla New York'taki bazı mağazalarında çalışanların vücut kamerası taşıyacağı bir pilot uygulama başlatacağını duyurdu.

ABD’de eczane, temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında en büyük perakende zincirlerinden biri olan Walgreens, mağaza güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir adım atıyor. Şirket, New York'taki bazı mağazalarında çalışanların vücut kamerası kullanacağı bir pilot program başlatacağını açıkladı.

ABDli ünlü zincirden radikal karar! Önce ürünleri kilitlediler, şimdi çalışanlara kamera geliyor

Vücut kameralarının mağaza içinde yaşanabilecek olası olayların kayıt altına alınmasına yardımcı olması ve caydırıcı etki oluşturması bekleniyor.

Vücut kameralarının zorunlu olmadığı, çalışanların mesai saatleri içinde kamera takıp takmamaya kendilerinin karar vereceği belirtildi.

Son yıllarda ABD’de birçok perakende mağazasında artan hırsızlık olayları nedeniyle çeşitli önlemler alınmıştı. Bu kapsamda bazı Walgreens şubelerinde ürünlerin kilitli dolaplarda satışa sunulması gibi yöntemler uygulanmaya başlanmıştı.

