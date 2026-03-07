İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ile birlikte İran'a yönelik yürüttükleri saldırıların devam edeceğini söyledi. Netanyahu, İran yönetimini zayıflatmayı hedeflediklerini ancak ülkenin bölünmesini amaçlamadıklarını savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail televizyonlarında yayımlanan konuşmasında İran ve Lübnan’a yönelik askeri operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu, ABD ile birlikte yürütülen saldırıların devam edeceğini belirterek İran yönetimini zayıflatmayı hedeflediklerini ifade etti.

İran’ı bölme gibi bir amaçlarının olmadığını öne süren Netanyahu, operasyonların İran’daki yönetim yapısını baskı altına almayı amaçladığını dile getirdi. Netanyahu ayrıca İran halkına seslenerek yönetime karşı ayaklanma çağrısında bulundu.

"TAHRAN'DA HAVA KONTROLÜ SAĞLANDI"

İsrail ordusunun Tahran semalarında hava kontrolünü büyük ölçüde sağladığını iddia eden Netanyahu, önümüzdeki süreçte daha fazla hedefe yönelik saldırılar düzenleyeceklerini söyledi.

Konuşmasında Lübnan’daki gelişmelere de değinen Netanyahu, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasının Beyrut yönetiminin sorumluluğunda olduğunu savundu. Aksi halde Lübnan’ın ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

Netanyahu ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’a da teşekkür ederek, İran’a yönelik operasyonlarda Washington yönetiminin desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası