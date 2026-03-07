İran’da Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin akıbetine ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Bazı kaynaklar Kaani’nin öldürüldüğünü öne sürerken, gazeteci Ramazan Bursa iddiaların dezenformasyon olduğunu ve Kaani’nin görev başında bulunduğunu söyledi.

Kasım Süleymani'nin ardından Kudüs Gücü’nün başına geçen İsmail Kaani hakkında ortaya atılan iddia, tartışmalara neden oldu. İran’ın en gizemli isimlerinden biri olarak görülen Kaani’nin öldürüldüğü öne sürüldü.

İddialara göre; Kaani, İsrail lehine casusluk yaptığı gerekçesiyle İran Devrim Muhafızları tarafından gizlice idam edildi. Ancak söz konusu iddialar henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Gazeteci Ramazan Bursa ise TGRT Haber canlı yayınında bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bursa, “İsmail Kaani görevinin başında. Mossad’la hiçbir alakası yok. Bu, İsrailli hesapların yaydığı bir dezenformasyondur.” ifadelerini kullandı.

Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından Kudüs Gücü’nün başına geçen Kaani’nin son dönemdeki konumuna ilişkin spekülasyonlar, İran’daki gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi.

Bazı çevreler, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in ölümünün ardından ülkede güvenlik ve istihbarat yapısında ciddi sarsıntılar yaşandığını öne sürerken, Kaani’nin bu süreçteki rolüne ilişkin farklı iddialar da ortaya atılıyor.

Öte yandan İranlı yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Kaani’nin akıbetine dair tartışmalar ve sosyal medyada dolaşan iddialar ise gündemdeki yerini koruyor.

