İsrail ordusu, İran’ın füze misillemeleri sırasında erken uyarı sistemlerinin her zaman devreye giremeyebileceğini açıkladı. Yetkililer, bazı durumlarda sirenlerin önceden bildirim yapılmadan çalabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

İsrail ordusu, İran’ın son füze misillemeleri sırasında erken uyarı sistemlerinin geç devreye girdiği veya hiç çalışmadığı yönündeki tartışmalar üzerine kamuoyuna açıklama yaptı. Açıklamada, füze saldırılarının tespitinin çeşitli operasyonel faktörlere bağlı olduğu ve bazı durumlarda sirenlerin önceden uyarı yapılmaksızın çalabileceği ifade edildi.

DEVREYE GİRECEĞİNİN 'GARANTİSİ' YOK

Yetkililer, cep telefonlarına gönderilen erken uyarı bildirimlerinin mümkün olduğunca hızlı iletildiğini, ancak bu sistemin her durumda devreye gireceğinin garanti edilemeyeceğini belirtti. Vatandaşlara, telefonlarına uyarı geldiği anda korunaklı alanlara yönelmeleri, sirenler çaldığında ise en yakın sığınaklara girmeleri çağrısı yapıldı.

Öte yandan İsrail basınından Haaretz gazetesinde yayımlanan haberde, İran’ın bölgedeki bazı radar sistemlerini hedef alarak İsrail’in erken uyarı altyapısını zayıflatmaya çalıştığı iddia edildi. Haberde, İsrail’in sivil alarm sisteminin İsrail ve yabancı radarlar üzerinden yapılan fırlatma tespitlerine dayandığı, bir füze fırlatıldığında önce cep telefonlarına uyarı gönderildiği, füzelerin hedefe ulaşmasından yaklaşık bir buçuk dakika önce ise sirenlerin devreye girdiği aktarıldı.

Haberde ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Ürdün’den elde edilen uydu görüntülerinin İran’ın bölgedeki kritik radar sistemlerini hedef aldığını gösterdiği ileri sürüldü.

İran Devrim Muhafızları ise dün yaptığı açıklamada, ABD’ye ait radar ve ufuk ötesi erken uyarı sistemlerinin füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası