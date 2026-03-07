Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de Galatasaray'a tek golle mağlup oldukları müsabakanın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"İKİNCİ YARI BİZ OYNADIK AMA ÇEVİREMEDİK"

Karşılaşmayı değerlendiren Sergen Yalçın, "Üzüldük. Derbiler önemlidir. Skor bizim moralimizi bozdu, üzdü doğal olarak. İlk yarı bir şey oynanmadı. Osimhen'in bir anlık yan toptan gol attı. İkinci yarı biz oynadık, pozisyonlar bulduk ama çeviremedik. Şanssızlık..." diye konuştu.

"BURADA ATAMIYORSUN"

Hakem Ozan Ergün'ü sert sözlerle eleştiren Sergen Yalçın, "İşin başka tarafı var. Futbolun kuralları var, sarı ve kırmızı kartlar var. Bu kartlar hakemin cebinde. VAR diye bir hakem var. Ona müdahale et diyorlar. Sane 20. dakikada atılmalı. Osimhen atılmalı ikinci yarı. Trabzon'da Bilal'i atıyorsun, Fenerbahçe maçında Orkun'u atıyorsun. Burada atamıyorsun. Nasıl olacak bu işler! Futbol artık bana göre çok siyasi oldu. Fenerbahçe derbisine ilk defa bir hakem geldi. Bugünkü hakem ilk derbisinde. Pozisyonlarda hakem 'bir şey yok' diye ellerini kaldırıyor sürekli, ne yaptığını bile bilmiyor. Osimhen'in ikinci sarısında adam bakmamak için kafasını çeviriyor. Normal değil." dedi.

