Beşiktaş'ta takım kaptanı Orkun Kökçü ve kaleci Ersin Destanoğlu, Süper Lig'de Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından hakem kararlarını eleştirdi.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ve Ersin Destanoğlu, karşılaşmanın ardından konuştu.

"SIRTINI DÖNDÜ, GİTTİ"

Hakem Ozan Ergün'ün yönetimini eleştiren Orkun Kökçü, "İlk yarıda daha iyi başlayabilirdik. İkinci yarı daha istekli, hırslıydık. İlk yarı atılacak kişi, ikinci yarı atıldı. Pozisyon bulduk, atamadık. O kırmızı karttan önce başka kırmızı kart vardı. Sırtını döndü, gitti. Yapacak bir şey yok, hep bize karşı oluyor." dedi.

"MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ HAKEM"

Ersin Destanoğlu ise "Maça çok iyi başlayamadık ama plan vardı, onu sahaya yansıtmaya çalıştık. Yeterince yansıtamadık. Bir kırmızı kart pozisyonu var. İnanılmaz! Trabzon'da Fener'de çağırırlar, VAR nasıl çağırmadı! Anlam veremiyorum. Adamı ilk yarı atması lazım, atmıyor. Osimhen'in pozisyonu var. Anlamıyorum. İzleyip de geldim. İnanılmaz, inanılmaz, anlam veremiyorum. O dakikadan sonra 10 kişi kalmaları da bir şey ifade etmiyor. Yere yatıyorlar. Kırmızı kartlar, sarı kartla es geçiliyor. Anlam veremiyorum. Cidden anlam veremiyorum. Millete verilmiyor, bize veriliyor. Maçın önüne geçti hakem." diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası