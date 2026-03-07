Süper Lig'de Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk ettiği derbide penaltı ve kırmızı kart tartışması yaşandı. Siyah beyazlılar, Asllani'nin faule maruz kaldığı pozisyonu paylaşarak "Daha ne olması gerekiyor?" notunu düştü. Bu paylaşıma penaltı pozisyonunu paylaşarak cevap veren sarı kırmızılılar ise "Penaltı için daha ne olması gerekiyor? Bugün ayağa basmak serbest mi?" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı derbi mücadelesinde tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin 20. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.

Barış Alper Yılmaz, Agbadou'dan sıyrıldıktan sonra ceza alanına girdi ve Uduokhai ile mücadelesi sonrası yerde kaldı.

Hakem Ozan Ergün oyunu devam ettirdi ancak Barış'ın sakatlığı nedeniyle pozisyon sonrası oyunu durdurdu. VAR hakemi Ömer Faruk Turtay'dan pozisyonla ilgili inceleme uyarısı gelmedi.

BEŞİKTAŞ'TAN KIRMIZI İTİRAZI

Galatasaray'dan Leroy Sane'nin, 29. dakikada Asllani'ye yaptığı faul sonrasında siyah beyazlılar kırmızı bekledi ancak hakem Ozan Ergün, Sane'ye sarı kart verdi.

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, bu pozisyonda Sane'ye kırmızı kart bekledi. Hakem Ergün, VAR'dan gelen uyarının ardından sarı kart kararında kaldı.

Beşiktaş'tan Orkun Kökçü, itirazlarının ardından sarı kart gördü.

OSIMHEN İÇİN İKİNCİ SARI İTİRAZI

Beşiktaşlı futbolcular, hakemin düdüğünden sonra topa vuran Osimhen için ikinci sarı kart bekledi ancak hakem Ozan Ergün 'hayır' dedi. Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, Osimhen'in pozisyonu sonrası itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

