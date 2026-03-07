Eski Katmandu Belediye Başkanı ve rap sanatçısı Balendra Shah, partisinin genel seçimlerde öne geçmesiyle Nepal’in yeni başbakanı olma yolunda.

Nepal’de halk, Eylül 2025’teki şiddetli protestoların ardından yapılan genel seçimlerde sandık başına gitti. İlk resmi sonuçlara göre, eski Katmandu Belediye Başkanı ve rap sanatçısı Balendra Shah’ın partisi RSP, sayımı tamamlanan 91 seçim bölgesinden 73’ünü kazanarak öne geçti. Kalan 49 bölgede de RSP yarışı önde götürüyor.

35 yaşındaki Balendra, 2022’de başkent Katmandu’nun belediye başkanı olarak seçilmiş, başbakanlık yarışına girebilmek için geçen yıl görevinden istifa etmişti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Nepal’deki seçimleri “başarılı ve barışçıl” olarak değerlendirdi. Modi, Açıklamasında, “Yakın bir dost ve komşu olarak Hindistan, Nepal halkı ve yeni hükümetiyle birlikte çalışarak, ortak barış, ilerleme ve refahı yeni zirvelere taşıma konusundaki taahhüdünü sürdürecektir” dedi.

Nepal’de 4 Eylül 2025’te, hükümetin sosyal medya platformlarını engellemesi sonucu büyük protestolar yaşanmış, gösterilerde 74 kişi hayatını kaybetmişti. Başbakan KP Sharma Oli istifa etmiş, geçici başbakan olarak eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki göreve başlamıştı.

Seçimlerle birlikte Nepal, alt meclis ve il meclisleri aracılığıyla Temsilciler Meclisi üyelerini belirlerken, üst kanat olan Ulusal Meclis de alt meclis ve il meclislerinde seçilen temsilcilerle oluşuyor.

