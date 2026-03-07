İzmir’de planlı elektrik kesintilerine ilişkin GDZ Elektrik tarafından yeni duyurular yayımlandı. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde belirli saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Vatandaşlar ise 8 Mart’ta İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesileceğini ve kesintilerin ne kadar süreceğini araştırıyor.

İzmir’de enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik kesintileri yapılacak. GDZ Elektrik tarafından paylaşılan bilgilere göre 8 Mart Pazar günü yapılacak kesintiler farklı mahalle ve sokaklarda saatlere göre değişiklik gösterecek.

İZMİR'DE HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİKLER KESİLECEK?

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre 8 Mart 2026 tarihinde İzmir’in birçok ilçesinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintiler farklı saat aralıklarında yapılacak.

Kesintilerin yaşanacağı ilçeler arasında Bayındır, Beydağ, Bornova, Buca, Çiğli, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Kınık, Ödemiş, Tire ve Torbalı yer alıyor.

8 Mart İzmir GDZ elektrik kesintisi saatleri açıklandı! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

8 MART İZMİR GDZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ!

Bayındır

09.00 - 15.00 Arıkbaşı ve Mektep mahalleleri

10.00 - 16.00 Yusuflu, Yakacık, Buruncuk ve Fatih mahalleleri

Beydağ

09.00 - 16.00 Atatürk ve Cumhuriyet mahalleleri

Bornova

09.00 - 17.00 Gökdere Mahallesi

Buca

09.00 - 17.00 Seyhan Mahallesi

Çiğli

09.00 - 16.00 Küçük Çiğli Mahallesi

10.00 - 14.00 Küçük Çiğli Mahallesi

Karşıyaka

09.00 - 16.00 Örnekköy, İmbatlı ve Cumhuriyet mahalleleri

Kemalpaşa

07.00 - 12.30 Ulucak İstiklal ve Ulucak Cumhuriyet mahalleleri

09.00 - 12.00 Bağyurdu Yeni, Armutlu Hürriyet, Ören ve Yiğitler mahalleleri

11.00 - 13.00 Çambel ve Akalan mahalleleri

13.30 - 17.00 Çınarköy ve Kızılüzüm mahalleleri

Kınık

09.00 - 15.00 Fatih Mahallesi

Ödemiş

10.00 - 14.00 İnönü ve Anafartalar mahalleleri

Tire

08.30 - 16.30 Eskioba, Işıklar, Karateke, Akkoyunlu, İbni Melek, Mahmutlar, Turgutlu, Yenioba, Alacalı ve Ayaklıkırı mahalleleri

10.00 - 16.00 Turan ve İbni Melek mahalleleri

Kiraz

09.00 - 17.00 Altınoluk, Sarıkaya, Karaburç ve Çayağzı mahalleleri

09.30 - 16.30 Akpınar, Doğancılar, Ören, Bahçearası, Sarıkaya, İğdeli, Altınoluk, Kibar ve Cevizli mahalleleri

Torbalı

09.00 - 15.30 Çaybaşı, Arslanlar, Mustafa Kemal Atatürk, Pamukyazı, Şehitler, Yeni ve Eğerci mahalleleri

09.00 - 15.30 Gazi Mustafa Kemal ve Karakuyu mahalleleri

10.00 - 18.00 Çaybaşı Mahallesi

11.00 - 14.00 Arslanlar Mahallesi

