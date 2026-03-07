8 Mart İzmir GDZ elektrik kesintisi saatleri açıklandı! Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?
İzmir’de planlı elektrik kesintilerine ilişkin GDZ Elektrik tarafından yeni duyurular yayımlandı. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde belirli saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Vatandaşlar ise 8 Mart’ta İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesileceğini ve kesintilerin ne kadar süreceğini araştırıyor.
İzmir’de enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik kesintileri yapılacak. GDZ Elektrik tarafından paylaşılan bilgilere göre 8 Mart Pazar günü yapılacak kesintiler farklı mahalle ve sokaklarda saatlere göre değişiklik gösterecek.
İZMİR'DE HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİKLER KESİLECEK?
GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre 8 Mart 2026 tarihinde İzmir’in birçok ilçesinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintiler farklı saat aralıklarında yapılacak.
Kesintilerin yaşanacağı ilçeler arasında Bayındır, Beydağ, Bornova, Buca, Çiğli, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Kınık, Ödemiş, Tire ve Torbalı yer alıyor.
8 MART İZMİR GDZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ!
Bayındır
09.00 - 15.00 Arıkbaşı ve Mektep mahalleleri
10.00 - 16.00 Yusuflu, Yakacık, Buruncuk ve Fatih mahalleleri
Beydağ
09.00 - 16.00 Atatürk ve Cumhuriyet mahalleleri
Bornova
09.00 - 17.00 Gökdere Mahallesi
Buca
09.00 - 17.00 Seyhan Mahallesi
Çiğli
09.00 - 16.00 Küçük Çiğli Mahallesi
10.00 - 14.00 Küçük Çiğli Mahallesi
Karşıyaka
09.00 - 16.00 Örnekköy, İmbatlı ve Cumhuriyet mahalleleri
Kemalpaşa
07.00 - 12.30 Ulucak İstiklal ve Ulucak Cumhuriyet mahalleleri
09.00 - 12.00 Bağyurdu Yeni, Armutlu Hürriyet, Ören ve Yiğitler mahalleleri
11.00 - 13.00 Çambel ve Akalan mahalleleri
13.30 - 17.00 Çınarköy ve Kızılüzüm mahalleleri
Kınık
09.00 - 15.00 Fatih Mahallesi
Ödemiş
10.00 - 14.00 İnönü ve Anafartalar mahalleleri
Tire
08.30 - 16.30 Eskioba, Işıklar, Karateke, Akkoyunlu, İbni Melek, Mahmutlar, Turgutlu, Yenioba, Alacalı ve Ayaklıkırı mahalleleri
10.00 - 16.00 Turan ve İbni Melek mahalleleri
Kiraz
09.00 - 17.00 Altınoluk, Sarıkaya, Karaburç ve Çayağzı mahalleleri
09.30 - 16.30 Akpınar, Doğancılar, Ören, Bahçearası, Sarıkaya, İğdeli, Altınoluk, Kibar ve Cevizli mahalleleri
Torbalı
09.00 - 15.30 Çaybaşı, Arslanlar, Mustafa Kemal Atatürk, Pamukyazı, Şehitler, Yeni ve Eğerci mahalleleri
09.00 - 15.30 Gazi Mustafa Kemal ve Karakuyu mahalleleri
10.00 - 18.00 Çaybaşı Mahallesi
11.00 - 14.00 Arslanlar Mahallesi