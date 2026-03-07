Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde hava savunma sisteminin devreye girmesi sonucu düşen şarapnel parçası bir araca isabet etti. Olay, 1 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde, hava savunma sisteminin devreye girmesinin ardından düşen şarapnel parçası bir araca isabet etti ve Asya uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti.

Dubai hükümetine bağlı Medya Ofisi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kazanın kentin Barşa bölgesinde meydana geldiğini duyurdu. Açıklamada, olayın doğrudan saldırı nedeniyle değil, hava savunma sisteminin müdahalesi sonucu oluşan şarapnel parçalarından kaynaklandığı belirtildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirdi.

