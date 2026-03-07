Altın yatırımcısına kritik mesaj: İslam Memiş hem 'fırsat' dedi hem uyardı!
Altındaki geri çekilmelerin kalıcı olmadığını belirten İslam Memiş, kısa vadeli düşüşlerin ihtiyacı olan yatırımcılar için fırsat sunduğunu ifade etti.
Altın piyasalarında son dönemde yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıların yön arayışını artırırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş TGRT Haber'de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
YATIRIMCININ PSİKOLOJİSİ ZORLANACAK
Küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde altındaki geri çekilmeleri değerlendiren Memiş, değerli metallerde oynaklığın artacağını ve yatırımcıların psikolojik olarak zorlanabileceği bir döneme girildiğini söyledi.
Altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi birden fazla nedene bağlayan Memiş, özellikle Ocak ayında sosyal medyada yayılan “altın kalmadı” görüntülerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.
Söz konusu görüntülerle yatırımcıların yönlendirildiğini ifade eden Memiş, “Ocak ayında spekülasyon yapmışlardı. Dört tane fotoğraf paylaşmışlardı. Dünyada altın kalmadı falan, kuyruklar falan var diye. Koca bir yalan, manipülasyon ve spekülasyon vardı. İnsanları burada tuzağa düşürdüler. Yüksekten maliyet yaptırdılar. O balonu patlattılar.” dedi.
Kapalıçarşı’da beklenen panik alımlarının gerçekleşmediğini belirten Memiş'e göre altın fiyatlarındaki gerilemede işçilik maliyetlerindeki düşüş de etkili oldu:
"Ocak ayında 1 kilogram külçe altında 14.500 dolar işçilik vardı. Biz 2.500 dolara kadar bu işçiliğin gerilediğini gördük. Bakın ithalat yasağı var, talep yok. Beraberinde işçilik geriliyor.”
Dolar endeksindeki yükseliş ve merkez bankalarının faiz indirimine ara verebileceğine yönelik beklentilerin de altın fiyatlarını baskıladığını belirten Memiş, küresel ekonomideki risklerin ise altının uzun vadeli önemini koruduğunu söyledi.
Mevcut küresel tabloya dikkat çeken Memiş, “Dünya bir ateş çemberinin içerisinde. Hiperenflasyon bağıra bağıra geliyor. Dünya iyi bir yere gitmiyor. Merkez bankaları buna hazırlığı zaten yıllar öncesinde yapmıştı. Çılgınlar gibi altın stoklamıştı.” diye konuştu.
2026 yılı için dikkat çekici bir uyarıda bulunan Memiş, değerli metallerde sert fiyat hareketlerinin yaşanabileceğini ifade etti.
"BU YIL MANİPÜLASYON YILI"
Yatırımcı psikolojisinin test edileceğini belirten Memiş, “Bu ortamda altın düşer mi sorusunun cevabını kendine vermesi lazım. Bu sorunun cevabı bende hayır. Bakın 2026 yılı manipülasyon yılı. Ben bunu 2025 yılının Kasım ayından itibaren bütün kamuoyuna açıklıyorum. 2026 yılında altın ve gümüş yatırımcısının psikolojisi güçlü olması lazım.
Düşüşler, yükselişler olacak ve şöyle bir intiba oluşacak: Artık altın ve gümüş güvenli liman değildir düşüncesini kafalarına koyacaklar. Böyle bir hazırlık içindeler. O yüzden yıl sonuna kadar her ay altın tarafında sert düşüşler, sert yükselişler kaçınılmaz olacaktır. Ama sonuca baktığımız zaman bu kısa vadeli baskılanma borcu olanlara, alım yapanlara veya ihtiyacı olanlara bir fırsat verdiğini ben tekrar belirtmek isterim"
Bu düşüşlerin kalıcı olmadığını yineleyen Memiş, kısa vadeli al-sat işlemlerine karşı da uyarıda bulundu:
“Kesinlikle şu anda altın tarafında veya gümüş tarafında bir al sat piyasası yoktur. Havalar puslu, karanlık bir tünelde piyasalar.
Vatandaşlar alırız satarız para kazanırız düşüncesinden ziyade al uzun vadeli düşünmeli. Savaş ortamında geçerli olan tek akçe altındır, tek para altındır"