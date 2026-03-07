Altındaki geri çekilmelerin kalıcı olmadığını belirten İslam Memiş, kısa vadeli düşüşlerin ihtiyacı olan yatırımcılar için fırsat sunduğunu ifade etti.

Küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde altındaki geri çekilmeleri değerlendiren Memiş, değerli metallerde oynaklığın artacağını ve yatırımcıların psikolojik olarak zorlanabileceği bir döneme girildiğini söyledi.

Söz konusu görüntülerle yatırımcıların yönlendirildiğini ifade eden Memiş, “Ocak ayında spekülasyon yapmışlardı. Dört tane fotoğraf paylaşmışlardı. Dünyada altın kalmadı falan, kuyruklar falan var diye. Koca bir yalan, manipülasyon ve spekülasyon vardı. İnsanları burada tuzağa düşürdüler. Yüksekten maliyet yaptırdılar. O balonu patlattılar.” dedi.

Kapalıçarşı’da beklenen panik alımlarının gerçekleşmediğini belirten Memiş'e göre altın fiyatlarındaki gerilemede işçilik maliyetlerindeki düşüş de etkili oldu:

"Ocak ayında 1 kilogram külçe altında 14.500 dolar işçilik vardı. Biz 2.500 dolara kadar bu işçiliğin gerilediğini gördük. Bakın ithalat yasağı var, talep yok. Beraberinde işçilik geriliyor.”