Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran’da iç savaş ve etnik-dini çatışma senaryolarına karşı uyarıda bulunarak, "Kimse maceraya atılmasın" dedi. Türkiye'nin bölgedeki savaşın yayılmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Fidan, savaşın sona ermesi için her türlü diplomatik temasın sürdürdüklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri resmi Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları;

Uluslararası sistem öngörülemez hale geldi. Savaşın yayılmasını istemiyoruz. Bölgedeki çatışmalar terör örgütlerine ortam hazırlıyor.

3. ülkelere yönelik saldırıları kınıyoruz. Ülkemiz ve Azerbaycan'ın hedef alınması riski gösteriyor. Savaş bir an önce sona ermeli. Aylar boyunca müzakere masası kurulması için çaba sarf ettik. Kalıcı barış ancak diyalog ve işbirliği ile mümkündür.

İsrail tüm bölgelerde istikrarsızlık ve çatışma istiyor. İran'da kimse maceraya atılmasın.

Bugün de (ABD-İsrail-İran) savaşın sona ermesi için her türlü diplomatik teması sürdürmekteyiz. İran ile yakın temastayız. İran'dan başka füze gelmemesi gerektiğini ilettik. Provokasyona gelmeyiz. Kendi güvenliğimizi savunmada sıkıntımız yok. Sınır ötesi faaliyetleri yakından takip ediyoruz.

Sayın Pezeşkiyan'ın 'Saldırmayan bir yere biz de saldırmayacağız. Saldırdığımız için özür dileriz.' açıklaması bizim altını çizdiğimiz bir açıklama.

İran'da iç savaş senaryolarına karşıyız. İran'da etnik ve dini savaşa karşıyız, herkesi uyarıyoruz. (Kürt gruplara silah iddiası) Böyle bir yanlışın hiçbir zaman telafisi olmaz.

