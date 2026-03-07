“Ey Allah'ım! Benim vücudumu öyle büyüt, öyle büyüt ki Cehennemi ağzına kadar doldursun...”

ÖMER ÇETİN ENGİN- Bâyezîd-i Bistâmî hazretleri buyuruyor ki:

“Dilini, Allahü teâlânın ismini anmaktan başka işlerle uğraşmaktan ve başka şeyler konuşmaktan koru. Nefsini hesaba çek. İlme yapış ve edebi muhafaza et. Hak ve hukuka riâyet et ibâdetten ayrılma. Güzel ahlâklı, merhamet sahibi ve yumuşak ol. Allahü teâlâyı unutturacak her şeyden uzak dur ve onlara kapılma.

“Otuz sene mücâhede eyledim, ilimden ve ilme uymakdan daha zor bir şey bulamadım.”

“Gözlerini harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten koru.”

MÜCEVHER ÖLÇÜLER

“Bir gece karanlığında odamda otururken ayaklarımı uzatmıştım. Hemen bir ses duydum. Sultanla oturan edebini gözetmelidir diyordu. Hemen toparlandım.”

“Ey Allah’ım! Ey kusurlardan uzak olan sonsuz kudret sahibi Rabb’im. Sen ne dilersen yaparsın. Benim vücudumu öyle büyüt, öyle büyüt ki Cehennemi ağzına kadar doldursun. Böylece başka kullarına yer kalmasın. Onların yerine ben yanayım.” (Hazret-i Ebû Bekir de (radıyallahü anh) böyle dua ederlerdi.)

“Siz havada uçan birisini gördüğünüz zaman hemen o kimsenin faziletli, keramet sahibi birisi olduğuna hüküm vermeyin. Hata edebilirsiniz. O kimsenin hakikaten fazilet ve kerâmet sahibi olduğunu anlamak için, İslâmiyet’in emirlerine uymaktaki hassasiyetine, Peygamber Efendimizin ahlâkı ile ahlâklanması ve sünnet-i seniyyeye uymasına, hakiki İslâm âlimlerine olan muhabbet ve bağlılığına bakın. Bunlar tam ise, o kimse fazilet ve kerâmet sahibidir. Bunlara uymakta en ufak bir gevşeklik ve zayıflık bulunursa, o kimse için fazîlet ve keramet sahibidir demek mümkün olmaz.”

NEFSİNİ ÜÇ TALAKLA BOŞA

“(Yâ Rabbî! Sana kavuşmak nasıl mümkün olur?) diye duâ ettim. Bir nida geldi, (Nefsini üç talakla boşa) diyordu.”

“Bu kadar zahmet ve meşakkatlere katlanarak aradığımı, annemin rızasını almakta buldum. Çok basit gibi gelen anne rızasını almanın, bütün işlerin evvelinde lazım olduğunu anladım.”

“İnsana zararı en şiddetli olan şeyin ne olduğunu bilmek istedim. Anladım ki, bu gaflettir. Gafletin insana yaptığı zararı Cehennem ateşi yapmaz. Yâ Rabbi! Bizleri gaflet uykusundan uyandır. Lütuf ve keremin ile bu duayı kabul eyle.”

“Bir kimsenin, Allahü teâlâya olan muhabbetinin hakiki olup olmadığının alameti, kendisinde deniz misali cömertlik, güneş misali şefkat ve toprak misali tevazu gibi üç hasletin bulunmasıdır.”

“Allahü teâlânın nimetleri, her an herkese gelmektedir. O hâlde her zaman ona şükretmek lazımdır.”

HADÎS-İ ŞERÎF

Osman’ın şefaati ile Cehennemlik olan 70 bin kişi sorgusuz sualsiz Cennete girecektir. [İbni Asakir]

KENDİMİ KAYBETTİM HÜKÜMSÜZDÜR-17

MEZARA GİREN PİNTİLER

Amca, insanlar nasıl bu kadar menfaat uğruna adi işler yapıyorlar? Utanmıyorlar. Bunu ilk başlarda kendime çok sordum acıyla. Fakat şimdilerde ben de onlar gibi olmaya karar verdim. Çok tanıdığım bana kazık attıktan sonra yüzüme gayet rahat bakmıştır. Hiçbir şey olmamış gibi yapmıştır. Yani benimle eskisi gibi ballı börekli sohbet etmiştir. Elde edeceğini etmiştir çünkü.

Meselâ böyle bir arkadaşım var. Defalarca borç alıp ödemedi. Kendisi ise arabasıyla orası senin burası benim gezer durur. Birkaç kere alacağımı istedim, öyle mazeretler sıraladı ki, abartıyorum belki ama yeniden borç veresim geldi. Böyle de bir mimik ve söz ustası.

- Biliyor musun benim de böyle arkadaşlarım oldu. İyi insan olmanın bir faturası da bu. Yani iyi niyetli olmanın.

- Tam tabiri bu söylediğiniz. Ama ben yıldım. Tamam insanlara böyle adilik yapmayacağım ama kimseye de iyilik yapmayacağım artık. Prensiplerimden biri de bu.

- Benim de zamanında yaptığım hatayı yapmışsın aslında.

- Nedir o?

- Ben de sen de kötü birilerine iyilik, yardım etmişiz.

- Biraz daha açar mısınız?

- Suç bizim iyilik yapmamızda değil. Yani iyilik kötü bir şey değil. Hatamız yanlış kişiye iyilik yapmak. Böyle hastalıklı tipler gördükleri iyiliğe elbette böyle karşılık verirler.

- E, sonuç ne?

- Sonuç şu. Sen böyle birinden gördüğün sıkıntıdan dolayı iyilik yapmamaya karar vermişsin. Yani yanlış yöne savrulmuşsun. Hâlbuki cömertlik Allahü teâlânın sevdiği güzel bir huydur.

- Peki ortasını nasıl bulacağım?

- Kendini sağlamak alarak ve doğru kişilere iyilik ederek.

- Nasıl yani?

- Bizim gibilerin kendini sıkıntıya sokarak başkasına yardım etmesi uygun değil. Kendini zora sokmadan yardım et. Yardımcı olma hususiyetini kaybetme. Birçok zengin yaşlı gördüm, pinti birer cimri olarak mezara girdiler. İnan sayılarını tahmin bile edemezsin.

(devam edecek)

GÜNÜN SOHBETİ- EHLİ SÜNNET BÜYÜKLERİ

DÜNYANIN KAHRINA BU TESELLİ İLE SABREDER

ò Tevekkülü azalanın imanı zayıflamış demektir. Tevekkülünü kaybedenin ise imanı tehlikededir. Tevekkül, her türlü sebebe (o işin, dinen ve örfen sebeplerine) yapışarak gayret göstermek, sonucu Allahü teâlâdan beklemek ve sonucun mutlaka hayırlı olduğuna inanmaktır (yani neticeye ihlâsla teslim olmaktır).

ò Bir Müslüman’a ye’se (ümitsizliğe) kapılmak yakışmaz. Çünkü, herkesin yardımcısı, hâmisi olduğu gibi, Müslüman’ın hamisi de cenâb-ı Allah’tır.

ò Güzel ahlâk; güler yüz, tatlı dil, iyilik yapmak ve kötülük yapmamaktır.

ò Kulluk; dinini korumak, sözünde durmak, sabretmek ve kadere razı olmaktır.

ò Allahü teâlâdan korkmanın alâmeti, haramları terk etmektir.

ò Ölümü hatırlamak, hırs ateşini söndürür.

ò Ölüm Müslüman’ın tesellisidir. Dünyanın kahrına bu teselli ile sabreder.

ò Tasavvuf; kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmaktır.

ò İbadet, emredilenlerle amel edip, yasaklardan sakınmaktır.

ò Yüksekliğin yolu alçak gönüllü olmaktan geçer.

ò Tek kötülük var ki, her kötülük onun içindedir. O da imansızlıktır.

ò Misafire edep şöyledir; önce selâm ve ikram, sonra taam ve kelâm.

ò Senden daha çok malı ve parası olan kimseyi kıskanma. O malına ve parasına hasretle ölür. İbadeti ve taatı çok olan kimselere gıpta et. Yaşayanlar da sonunda ölecekleri için, onların dünyalıklarına özenmeye değmez.

ò Hiçbir kimse yoktur ki, dostu ve düşmanı olmasın. Mademki böyledir, o hâlde Allahü teâlâya itaat edenlerle beraber bulun, onları sev.

ò Resûlullahın ve Eshâbının yolunda olmayanı havada uçar görseniz, yine doğruluğunu kabul etmeyin. Bu üstünlük sebebi değildir, karga da uçar sinek de.

ò Herkese akıllı denmez. Akıllı, kendisini her türlü kötülükten koruyan, ahiretini mamur edendir.

ò İnsan mamur ettiği yeri sever. Hep orada kalmak ister. Bu eşyanın tabiatına uygundur. Kâfirin dünyayı, Müslüman’ın ahireti sevmesi gayet normaldir.

ò Mal sahibi olmak ahiret niyetiyle olursa iyidir.

ò İhsana kavuşma sebebi anne baba duasıdır.

ò Bir anne çocuğunu namaza kaldırmıyorsa, onu eliyle Cehenneme atıyor demektir.

ò Allah’ın bir kulunu sevmediğinin alâmeti, onun faydasız işlerle uğraşmasıdır.

ò İnsanlara teşekkür etmeyen, Allahü teâlâya şükredemez.

ò Mümin elinden ve dilinden kimseye zarar gelmeyendir.

ò Gıybet, suizan ve kalb kırmak da kul hakkıdır.

ZAMANE MÂNİLERİ

Yatırım yapın altına

Ama toprağın altına!

Allah için harcayanlar

Kavuşurlar on katına

ADNAN ŞAHİN'DEN RAMAZAN SOFRASI

Kayseri Düğün Çorbası

KAYSERİ DÜĞÜN ÇORBASI

MALZEMELER

>> 1 su bardağı ince bulgur

>> 2 adet sivri biber

>> 2 yemek kaşığı tereyağı

>> 1 yemek kaşığı domates salçası

>> 1 adet limon

>> 1 tatlı kaşığı kuru nane

>> 1 çay kaşığı pul biber

>> 1 çay kaşığı karabiber

>> 1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

İnce ince doğranan yeşil biberler tereyağında salça ile kavurulur. Biberlere tuz, karabiber, pul biber ve kuru nane ilave edilerek karıştırılır. Salçalı karışımın üzerine yaklaşık 7 su bardağı su ve bulgur ilave edilir. Yarım saat kadar kısık ateşte pişirilir. Bir limonun suyu sıkılıp çorbaya eklenerek servis edilir.

Güveçte Kuru Fasulye

GÜVEÇTE KURU FASULYE

MALZEMELER

>> 5 su bardağı kuru fasulye

>> 2 adet kuru soğan

>> 150 g kuşbaşı et

>> 2 yemek kaşığı domates salçası

>> Tereyağı

>> 1,5 yemek kaşığı biber salçası

>> 1 tatlı kaşığı kimyon

>> 1 tatlı kaşığı toz biber

>> 1 tatlı kaşığı karabiber

>> 1 tatlı kaşığı kekik

>> 1 yemek kaşığı tuz

>> Sıcak su

HAZIRLANIŞI

Bir gece önceden ıslatılan kuru fasulyenin suyu süzülüp haşlanır. Daha sonra güvece konulur. Üzerine doğranan soğan ve etler eklenip karıştırılır. Kimyon, toz biber, kekik ve tuzu atılır. Başka bir kapta sulandırılan biber ve domates salça sosu güveçteki malzemelerin üzerine dökülür ve özleşene kadar karıştırılır. Tereyağı eklenen karışımın içerisine, üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edilir. Daha sonra güvecin ağzı kapatılarak fırına verilir. Kısık ateşte yavaşça pişirilerek yemeğin özleşmesi sağlanır. Yaklaşık 1,5-2 saat sonunda fasulye tamamen yumuşayıp kıvam aldığında güveç fırından alınır ve sıcak bir şekilde servis edilir.





