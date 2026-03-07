Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin çatışmaları sona erdirmek ve terörle mücadeleyi sürdürmek için çalışmalarını yoğunlaştırdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani telefonda görüştü. Telefon görüşmesinde, bölgedeki çatışmaların seyri ve son gelişmeler değerlendirildi.

Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin bu kritik süreçte Irak’ın yanında olduğunu belirterek, bölgede uzun yıllar sürebilecek felaketlere yol açacak adımlara karşı mücadeleyi sürdürdüklerini ifade etti. Ayrıca, terör örgütleri ve bazı gruplardaki son günlerdeki hareketliliğin yakından takip edildiğini vurguladı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE"NİN ÖNEMİ

Her iki lider de görüşmede, bölgedeki çatışmaları sona erdirmek ve müzakereleri yeniden başlatmak için yoğun çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi. Erdoğan ve Barzani, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine dikkat çekti.

Haberle İlgili Daha Fazlası