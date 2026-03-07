NATO’nun üye ülkeleri ve genişleme süreci son dönemde yeniden gündeme gelirken İspanya’nın NATO'da olup olmadığı merak konusu oldu. Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinden oluşan askeri ittifakta hangi ülkelerin yer aldığı araştırılıyor.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), dünya siyasetinde önemli rol oynayan askeri ittifaklardan biri olarak öne çıkıyor. 1949 yılında kurulan NATO’nun üye ülkeleri ve ittifaka sonradan katılan devletler zaman zaman uluslararası gelişmelerle birlikte yeniden gündeme geliyor.

İSPANYA NATO ÜYESİ Mİ?

İspanya NATO üyesi ülkeler arasında yer alıyor. Avrupa ülkesi olan İspanya, 30 Mayıs 1982 tarihinde Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ne katılarak ittifakın üyeleri arasına dahil oldu. Böylece NATO’nun Avrupa’daki önemli üyelerinden biri haline geldi.

Günümüzde NATO’nun toplam 32 üyesi bulunuyor. Bu üyelerin büyük bölümü Avrupa ülkelerinden oluşurken, Kuzey Amerika’dan ise ABD ve Kanada ittifakın kurucu üyeleri arasında yer alıyor.

NATO ÜYESİ ÜLKELER

NATO bugün itibarıyla Avrupa ve Kuzey Amerika’dan toplam 32 ülkeden oluşuyor. İttifakın üyeleri şunlardır: ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada, Türkiye, İspanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Norveç, Danimarka, Portekiz, Yunanistan, İzlanda, Polonya, Çekya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Slovenya, Estonya, Letonya, Litvanya, Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Finlandiya ve İsveç.

Bu ülkelerin büyük çoğunluğu Avrupa’da yer alırken ABD ve Kanada Kuzey Amerika’daki üyeler olarak öne çıkıyor. İzlanda ise düzenli bir ordusu bulunmayan tek NATO ülkesi olma özelliğini taşıyor.

Soğuk Savaş sonrası dönemde genişleme politikasıyla büyüyen NATO’ya son olarak Finlandiya 2023’te, İsveç ise 2024’te ittifaka dahil oldu.

