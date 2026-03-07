İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ve İsrail’in İran operasyonuna karşı bayrak açarak, "İspanya savaşa hayır diyor!" mesajını dünyaya ilan etti. Muhalefetin Trump’a verdiği desteği "ikiyüzlülük" olarak nitelendiren Sanchez, Türkiye’nin bu dik duruşa duyduğu saygıyı vurgularken, Portekiz’den de Ankara’ya büyük destek geldi. Portekiz Başbakanı Montenegro, "Dost ve müttefik Türkiye’nin yanındayız" diyerek diplomasi vurgusu yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarına karşı İspanya’nın yürüttüğü "savaşa hayır" politikasını savunarak, muhalefetteki PP ve Vox partilerini yaylım ateşine tuttu.

Soria’da düzenlenen seçim mitinginde konuşan Sanchez, Türkiye’ye de üstü kapalı gönderme yaptı. İspanya’nın uluslararası hukuk konusundaki kararlı tutumunun dünyada büyük saygı gördüğünü söyledi.

İspanya Başbakanı Sanchez’den Türkiye göndermesi!

"BAŞKALARININ CEBİNDEN SAVAŞMAK ÇOK KOLAY"

Muhalefet liderleri Feijoo ve Abascal’ın, Donald Trump’ın İran’daki savaşını desteklemesini "ikiyüzlülük" ve "kölelik" olarak nitelendiren Sanchez, sağ muhalefete şu sözlerle yüklendi:

"Feijoo, Soria’nın ısınmasını kesmeyecek. Abascal da traktörlerin benzinini kesmeyecek ama ikisi de Trump’ın İran’daki savaşını destekliyor. Başkalarının cebinden savaşmak çok kolay."

Sanchez, sağ partilerin 2003’te olduğu gibi bugün de halkın çoğunluğunun karşı olduğu bir "İran savaşını" savunduklarını öne sürdü.

"YALNIZ DEĞİLİZ, BİZ ÖNCÜYÜZ"

İspanya’nın dış politikada yalnız kaldığı yönündeki eleştirilere Filistin örneğiyle cevap veren Sanchez, "Filistin Devleti’ni tanıdığımızda da yalnız olduğumuzu söylediler, ancak sonra diğer ülkeler de bizi takip etti. Biz yalnız değiliz, biz öncüyüz. Sonunda yalnız kalacak olanlar, savunulamaz olanı (savaşı) savunanlardır" dedi. Sanchez, insan haklarını savunan bir ülkenin başta Türkiye olmak üzere tüm dünyanın saygısını kazandığını ifade ederek, "Bugün ve her zaman: İspanya savaşa hayır!" mesajını yineledi.

"YASADIŞILIĞA BAŞKA BİR YASADIŞILIKLA CEVAP VERMEYECEĞİZ"

İran rejiminin özellikle kadınlar ve kız çocukları üzerindeki baskıcı tutumunu kesinlikle reddettiklerini belirten Sanchez, ancak çözümün savaş olmadığını vurguladı:

"Bu rejimi reddediyoruz ancak bir yasadışılığa başka bir yasadışılıkla cevap vermeyeceğiz. Şiddet daha fazla şiddet getirir."

"SAHTE VİDEO ÜRETİYORLAR"

Sanchez, muhalefetin Savunma Bakanı Robles’in görüntülerini manipüle ederek sanki Trump’a destek veriyormuş gibi sahte videolar yaymasını "grotesk bir yalan siyaseti" olarak gördüğünü iletti.

"PETROL VE GAZ FİYATLARI YÜKSELİYOR"

"ABD halkına hayranlığım, ABD başkanlığına da saygım var. Bizim pozisyonumuz çok açık" diyen İspanya Başbakanı şu ifadeleri aktardı:

"Uluslararası yasallığı savunuyoruz. Ve müttefik ülkeler arasında biri hata veya yanlış yapmışsa diğerinin bunu göstermesi iyidir. Ve bu savaş olağanüstü bir hatadır. Savaş da büyük bir hatadır ve sonuçları olacaktır.

Şimdiden petrol ve gaz fiyatlarının yükselmesi, bölgedeki halkın acıları, ölenler ortadadır. Neden Ukrayna'dayız? Çünkü uluslararası hukuk ihlal edilmiştir. Bir ülkenin toprağı işgal edilmiştir. Neden Filistin'in yanındayız? Neden Gazze'deki soykırıma karşıyız? Çünkü uluslararası hukuk, aynı anlama gelen insan hakları çok açık bir şekilde ihlal edilmiştir."

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro

PORTEKİZ’DEN TÜRKİYE MESAJI

Sanchez ile ortak açıklama yapan Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, ABD Başkanı Donald Trump’ın İspanya’ya yönelik ticari tehditleri hakkında gelen bir soruya cevap verdi. Montenegro, tehditlerin çözüm yolu olmadığını söyledi.

Portekiz hükümetinin bölgede gerilimin azaltılmasını savunduğunu ifade eden Montenegro, İran rejiminin insan hakları ihlalleri ve nükleer silahlanma politikalarına rağmen diplomasi ve müzakerenin tek yol olduğunu hatırlattı. Portekiz’in müttefiklerinin yanında duran bir politika izlediğini söyledi.

“MÜTTEFİK VE DOST ÜLKE TÜRKİYE’NİN YANINDAYIZ”

Portekiz’in Avrupa Birliği, NATO ve Birleşmiş Milletler ile birlikte hareket ettiğini dile getiren Portekiz Başbakanı, Türkiye’ye özel bir parantez açtı.

Montenegro, Türkiye’nin de müttefik ve dost ülke olduğunu belirterek Ankara’nın yanında olduklarını söyledi.

İSPANYA VE PORTEKİZ’DEN YENİ ANLAŞMALAR

Öte yandan Gerilimli dış politika başlıklarının yanı sıra, İspanya ve Portekiz hükümetleri arasında birçok kritik alanda işbirliği anlaşmaları imzalandı. Zirve kapsamında; iklim değişikliği ile mücadele, sosyal politikalar, işçi hakları, rekabet gücü ve sivil koruma gibi başlıklarda ikili ilişkileri güçlendirecek adımlar atıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası