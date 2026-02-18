Ramazanın ilk iftarını Mescid-i Aksa'da yapmak isteyen Filistinlilerin iftariyeliklerine İsrail güçleri tarafından el konuldu.

İsrail güçlerinin, ramazanın ilk gününde Mescid-i Aksa’da iftar yapmak isteyen Filistinlilere müdahalede bulunduğu belirtildi. Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, Aksa’nın avlusuna aileleriyle birlikte gelen kişilerin yanlarında getirdiği iftariyeliklere el konulduğunu açıkladı.

Açıklamada, her yıl ramazan ayında uygulanan giriş kısıtlamalarının bu yıl da sürdüğü ve çok sayıda Filistinlinin kutsal mekâna girişinin engellendiği belirtildi. Filistin’in resmi haber ajansı WAFA da İsrail güçlerinin birçok kişiyi Aksa’ya almadığını duyurdu.

RAMAZAN BOYUNCA KISITLAMA KARARI

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’dan Kudüs’e gelerek Aksa’da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yönelik bu yıl da kısıtlama uygulanacağını açıklamıştı. Ordunun Filistin topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan bilgilendirmede, ramazan süresince cuma namazlarına Batı Şeria’dan yalnızca 10 bin kişinin, önceden izin almak şartıyla katılabileceği ifade edilmişti.

Açıklamaya göre Batı Şeria’dan 55 yaş üstü erkekler, 50 yaş üstü kadınlar, birinci derece akrabalarıyla birlikte 12 yaş altı çocuklar Aksa’ya gidebilecek. Ziyaretçilerin gün sonunda Batı Şeria’ya dönmesi ve sınır geçişlerinde dijital izin belgelerinin ibraz edilmesi gerekiyor.

İsrail’in her yıl ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya erişime yönelik çeşitli kısıtlamalar uyguladığı biliniyor.

