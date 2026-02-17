Ramazan’da sahur iftar ile sahur arasında mutlaka yaklaşık 10–12 bardak su tüketilmeli? Sahurda hangi gıdalar tercih edilmeli? Uzman isim tek tek açıkladı. İşte detaylar…

Ramazan ayının ilk gününe sayılı günler kala uzman isimlerden de uyarılar sıralanmaya başladı. Ramazan’ı dinç geçirmek için beslenme nasıl yapılmalı? Kaç bardak su tüketmeli? İşte uzmanından tavsiyeler…

EN SIK YAPILAN 3 HATA

Diyetisyen Sinem Şahin Yazıcı, Ramazan öncesi dikkat edilmesi gerekleri açıkladı. Yazıcı, 'yetersiz su tüketimi, sahurun atlanması ve iftarda aşırı-hızlı yemek' yenilmesinin en sık yapılan üç hata olduğunu belirtti.

Ramazan’da hangi gıda tok tutar? Kaç bardak su içilmeli?

KAÇ BARDAK SU TÜKETİLMELİ?

Özellikle su tüketimi, sahur öğünü ve iftardaki beslenme düzeni konusunda uyaran Yazıcı, şunları söyledi:

Uzun süreli açlık ve susuzluk nedeniyle vücutta ciddi su ve mineral kayıpları yaşanır. Bu nedenle iftar ile sahur arasında mutlaka yaklaşık 10–12 bardak su tüketilmelidir. Su tüketimine özellikle dikkat edilmelidir. İkinci önemli hata sahur yapmamaktır. Sahur, günü daha sağlıklı ve enerjik geçirmek için büyük önem taşır. Bu öğünde sağlıklı ve dengeli besinler tercih edilmelidir. Sahur yapılmadığında 12–13 saatlik açlık süresi 20 saate kadar uzayabilir. Bu durum kan şekerinin aşırı düşmesine, günün verimsiz geçmesine ve uzun vadede metabolizmanın yavaşlayarak kilo artışına neden olabilir. Üçüncü hata ise iftarda aşırı ve hızlı besin tüketmektir. Uzun süren açlığın ardından çok hızlı yemek yemek ve ihtiyaçtan fazla porsiyon tüketmek sindirim sorunlarına yol açabilir.

Ramazan’da hangi gıda tok tutar? Kaç bardak su içilmeli?

SAHURDA NE YENİLMELİ?

Sahurun kahvaltı öğünü gibi düşünülmesi gerektiğini söyleyen Yazıcı, şöyle uyardı:

Yumurtayı mutlaka tüketmeliyiz. Özellikle haşlanmış olarak tercih edilirse pişirme yöntemi açısından daha uygun olacaktır. 1–2 dilim peyniri bu şekilde daha az tuzlu hâle getirebiliriz. Tuz tüketiminin fazla olması gün içinde çok fazla susamamıza neden olabilir.

Ramazan’da hangi gıda tok tutar? Kaç bardak su içilmeli?

“ÇAYI ÇOK ÖNERMİYORUZ”

Sahurda zeytin yerine ceviz tercih edilebileceğini ifade eden Yazıcı “Hem besin değerinin azalmaması hem de vücuttan fazla su atımına engel olmak adına çayı çok önermiyoruz. İlla içilecekse sahurdan 15–20 dakika sonra ve açık şekilde tüketilebilir" dedi.

Yazıcı, Ramazan’da protein tüketiminin kas kayıplarını önlemek ve metabolizmayı hızlandırmak açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Ramazan’da hangi gıda tok tutar? Kaç bardak su içilmeli?

“10–15 DAKİKA ARA VERİLMELİ”

Yazıcı, şöyle konuştu:

Şeker oranı yüksek olduğu için bir tane hurma ve bir bardak suyla iftar açılabilir. Sonrasında çorbayla iyi bir başlangıç yapılabilir ancak çok yağlı, kremalı ve un oranı yüksek çorbalar tercih edilmemelidir. Mercimek, tarhana ve ezogelin gibi geleneksel çorbalar iyi bir başlangıç olacaktır. Başlangıç yaptıktan sonra 10–15 dakika ara verilmesi beynin tokluk sinyali alması için gereklidir. Bu arada ev içinde kısa bir yürüyüş yapılabilir ya da namaz kılınabilir, ardından ana yemeğe geçmek daha uygun olacaktır. Ana yemekte aşırıya kaçılmamalıdır. Haftada 2–3 gün etli ya da kıymalı sebze yemeği olabilir, bir gün bitkisel protein kaynağı olan kuru baklagillere yer verilebilir, diğer günlerde ise tavuk, balık ve kırmızı et tercih edilebilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası