Güneş ve ay tutulması gibi doğa olayları yaşandığında Müslümanlar tarafından merak edilen ibadetlerin başında küsuf ve husuf namazı gelir. Tutulma zamanlarında “Küsuf namazı ne zaman kılınır?”, “Husuf namazı nasıl kılınır?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Peki küsuf ve husuf namazı nedir, kaç rekat kılınır, cemaatle mi kılınır?

Küsuf ve husuf namazları, tutulma gibi olağanüstü gökyüzü olayları sırasında Allah’a yönelmek, dua etmek ve ibadetle o anı değerlendirmek amacıyla kılınan nafile namazlar arasındadır. Küsuf ve Husuf namazı farz değildir, ay ve güneş tutulması dönemlerinde Allah'a sığınmak ve duaların kabulü için nafile olarak kılınır. Peki, Küsuf ve Husuf namazı ne zaman, nasıl kılınır?

Küsuf ve Husuf namazı ne zaman, nasıl kılınır? Ay ve güneş tutulmasında kılınan namazlar

KÜSUF NAMAZI NE ZAMAN, NASIL KILINIR?

Küsuf namazı, güneş tutulması gerçekleştiğinde kılınan nafile bir ibadettir. Güneş tutulduğu anda kılınması tavsiye edilen küsuf namazı tutulma sona erene kadar eda edilebilir.

Güneş tutulduğu zaman, cuma namazını kıldıran imam, ezansız ve ikametsiz en az iki rekat namaz kıldırır. Kıraati gizli veya açıktan okur. Kıraatte uzun sure okumak iyidir.

Namazdan sonra da güneş açılıncaya kadar kıbleye doğru ayakta veya cemaate karşı oturarak dua eder.

Küsuf namazı için imam bulunması şart değildir. Namazı güneş tutulmasında herkes, kendi evinde tek başına da kılabilir. Sahrada da kılınabilir.

Küsuf namazında imam-ı a'zama, imam-ı Malik'e ve imam-ı Ahmed'e göre hutbe okunmaz. İmam-ı Şafii’ye göre, namazdan sonra hutbe okunması müstehaptır.





HUSUF NAMAZI NE ZAMAN, NASIL KILINIR?

Ay tutulduğu zaman herkes kendi evinde tek başına olarak güneş tutulması namazı gibi, kıraati gizli veya açıktan okuyarak iki veya dört rekat namaz kılması iyi olur. Husuf namazının camide cemaatle kılınması da caizdir.

Husuf namazı iki rekat kılınırsa sabahın sünneti gibi, dört rekat kılınırsa ikindinin sünneti gibi kılınır.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN 2026?

Güneş tutulması 17 Şubat 2026 Salı günü yaşanacak. “Ateş Çemberi” olarak adlandırılan halkalı Güneş tutulması bilhassa Antarktika üzerinde en net şekilde izlenebilecek.

Tutulmanın başlangıç ve bitiş saatleri ülkelere göre farklılık gösterirken Türkiye saatiyle 12.56’da başlayacak. Güneş tutulması saat 15.12’de en üst seviyeye ulaşacak.

