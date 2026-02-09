Gökyüzü meraklılarının yakından takip ettiği Güneş tutulmaları için yeni takvim netleşti. 2026 yılı içinde gerçekleşecek tutulmaların türü, tarihleri ve hangi bölgelerden izlenebileceği merak konusu oldu. Peki, Güneş Tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenebilecek mi?

Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle oluşan Güneş tutulmaları, her yıl sınırlı sayıda gözlemlenebilen önemli doğa olayları arasında yer alıyor. 2026 yılında yaşanacak halkalı ve tam Güneş tutulmaları öncesinde, Türkiye’den izlenme durumu gündeme geldi.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2026 yılı içinde iki Güneş tutulması yaşanacak. Bunlardan ilki 17 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek halkalı Güneş tutulması olacak. Bu tutulmada Ay, Güneş’in önünden geçerken Güneş’i tamamen kapatmayacak ve Güneş diskinin çevresinde parlak bir halka oluşacak.

Yılın ikinci Güneş tutulması ise 12 Ağustos 2026 tarihinde meydana gelecek. Bu tutulma, tam Güneş tutulması olarak gözlemlenecek. Tutulma sırasında Ay, Güneş’i tamamen örterken kısa süreliğine gündüz vakti karanlık yaşanacak. Tam tutulmalar, gökyüzü gözlemleri açısından en dikkat çekici olaylar arasında bulunuyor.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

17 Şubat 2026’daki halkalı Güneş tutulması, ağırlıklı olarak Antarktika çevresi ile Afrika, Güney Amerika ve okyanus bölgelerinden izlenebilecek. Bu tutulma Türkiye’den izlenemeyecek.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Halkalı Güneş tutulması, Ay’ın Güneş’in önünden geçmesine rağmen Güneş’i tamamen örtmemesiyle oluşur. Ay’ın Dünya’ya uzaklığı nedeniyle görünen çapı Güneş’ten biraz küçük kaldığında, Güneş’in dış kenarları parlak bir halka şeklinde görünür.

