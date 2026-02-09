CHP'den istifa eden ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, kendisine tehdit mesajları attığını ve küfürler ettiğini öne süren Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan kameralar karşısında açıklamalarda bulundu. Özarslan, AK Partili arkadaşlarımızla geçmişte oturuyorduk. MHP kökenliyim. Tabi ki onlarla oturup konuşuyoruz ama partiye geçme konusuyla ilgili oturup konuşmadık. Yalan iftira. Onlar müfteri olarak devam edecekler. Mesut Özarslan Müslüman Türk evladıdır. İftiracılar bataklıkta boğulmaya devam edecekler." dedi.

CHP'den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, basın açıklaması düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu. Özarslan, kendisine tehdit ve küfür mesajları yazan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi.

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

CHP'den istifasına ilişkin konuşan Özarslan, "Yine halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizle yol yürüyen arkadaşlarımızla birlikte, bize inanan, oy verenlerle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Özgür Özel'in mesajlarından bahseden Özarslan, "Bana yapılan bu mesajlaşma üzerine CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel hakkında bugün sabah itibarıyla savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bunun yanı sıra ailemin diğer fertleri de, ablam, küçük kardeşim, onlar da 'Biz de bulunmak istiyoruz' dediler. Biz, hiçbir kimseye sinkaflı laflar etmeyiz. Edilmesini de uygun görmeyiz. Atatürk'ün partisinin Genel Başkanının böyle hafif bir pozisyonda bulunması bizleri üzmektedir." ifadelerini kullandı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' AÇIKLAMASI

"Şu an coğrafi değişikliklerin yapıldığı, ülkeler arasında, artık güç gösterisi yapıldığı günlerde biz hâlâ sosyal meselelerle zaman kaybediyoruz." diyen Özarslan şunları kaydetti:

"Tavsiyemiz şudur; 'Terörsüz Türkiye' sürecinde nasıl bu ülke sevdalıları birlik ve bütünlüğünü sağlayarak, 'artık ülke bu meseleler üzerinde konuşmasın'... Gerek Sayın Cumhurbaşkanımız olsun gerek bilge lider Devlet Bahçeli bu çalışmayı başlatmıştır. Bu çalışmaya partizan bakmamak lazımdır. Biz de yerel yönetimlerde bulunan belediye başkanları olarak bu birlik beraberlik çağrısında, gelecek nesillere vatan coğrafyası bırakma adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"CHP'Lİ KARDEŞLERİMİZE AYRIM YAPMADAN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Özarslan, "CHP'li kardeşlerimize ayrım yapmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Davamız tek bir davadır o da insanlık davasıdır. Keçiören halkımıza, Ankaralı halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA BAĞIMSIZ ŞEKİLDE HİZMETİME DEVAM EDİYORUM"

"AK Parti'ye geçecek mi?" sorusuna cevap veren Özarslan, "Şu anda bağımsız şekilde hizmetime devam ediyorum. Tabii ki AK Partili arkadaşlarımızla geçmişte oturuyorduk. MHP kökenliyim. Tabi ki onlarla oturup konuşuyoruz ama partiye geçme konusuyla ilgili oturup konuşmadık. Yalan iftira. Benim dönemime ilişkin öyle bir şey yok." dedi.

"İFTİRACILAR BATAKLIKTA BOĞULMAYA DEVAM EDECEKLER"

Mesut Özarslan, kendisi hakkında 'başka partiye geçecek' iddialarına da tepki göstererek, "Onlar müfteri olarak devam edecekler. Mesut Özarslan Müslüman Türk evladıdır. Bunların hepsi boş beleş laflardır. 7 yıldır aynı laflar, aynı iftiralar. Şükürler olsun bu konuya ilişkin bir kere bile ifade vermişliğim yoktur. Birileri şikayet eder ama tutmaz. İftiracılar bataklıkta boğulmaya devam edecekler." şeklinde konuştu.

"KENDİ PARTİLERİNE HAİNLİK YAPILIYOR, GÖRMÜYORLAR"

CHP Genel Başkanı Özel ile ilgili diyaloğuna değinen Özarslan, "Cuma günü akşam Genel Başkanımız aradı, zaten görüştük, mesajlaştık. Sonraki gün de mesajlaştık. Kendisi sinkaf içeren mesajlar gönderdi. Hain vs. yaftaları yapıyorlar. Biz hainlik yapmadık. Kendi partilerine hainlik yapılıyor, görmüyorlar. Ellerindeki şansı ayaklar altına alıyorlar. Allah sonlarını hayır etsin." dedi.

"O LAFIN HESABINI SORACAĞIM SENDEN"

"Özgür Özel mesajları silmiş, neden sildin Özgür Özel?" sorusunu soran Özarslan, "Bunu devlet görmüyor mu? Teknoloji görmüyor mu? Benim hacı anama kötü kadın ve rahmetli hacı babama yokmuş gibi yapan o 'p.ç' lafının hesabını soracağım senden. P.ç lafı ne demektir? Ben başka bir şey mi anlıyorum? Ankaralıların vicdanına bırakıyorum. Bu konuda kaçamaz, rezil olmuştur Türkiye'ye. Partilileri de bunun cezasını verir diye düşünüyorum. Sayın Özgür Özel bu bataklıktan çıkamayacaktır." ifadelerini kullandı.

"GİT İSTANBUL'DAKİ PİSLİKLERİ KONUŞ"

Gazeteci Şaban Sevinç'e de yüklenen Özarslanda, "Şaban Sevinç diye bir adam var, iftira ata ata geziyor. Aklını başına al Şaban Sevinç. Git İstanbul'daki pislikleri konuş. Süreci izleyin, kim rezil oluyor görün. Belediye başkanlığında hizmet esastır." dedi.

Özarslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili soruya da cevap vererek, "Mansur Başkan'la yüz yüze bir iletişimimiz olmadı." ifadelerini kullandı.

