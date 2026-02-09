2 gün önce gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu serbest bırakıldı. Kamburoğlu, HTS ve baz kayıtları hakkında ifade verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alınmıştı.

HTS VE BAZ KAYITLARI SORULDU

2 gündür gözaltında bulunan şüpheli, bugün ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kamburoğlu’na; örgüt üyeliği iddiası, kimi isimlerle uzun yıllara yayılan HTS ve baz kayıtları, belirli tarihlerde kamera görüntülerinde yer alması ve evinde ele geçirilen mektuplar soruldu.

12 yıldır Ekrem İmamoğlu’nun yakın korumalığını yaptığını söyleyen Kamburoğlu, görevi sebebiyle çok sayıda kişiyle aynı ortamda bulunmasının ve baz kayıtlarının oluşmasının olağan olduğunu belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası