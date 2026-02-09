TOKİ "46 İlde 460 Gayrimenkul Müzayedesi" için yazılı duyuru paylaştı. Yapılan duyuruya göre, 25 ilde 87 konut açık artırma ile satılacak. Açık artırmalar, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek. Peki, TOKİ açık artırma ne zaman hangi illerde yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 46 ilde 460 gayrimenkulü, 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde 'açık artırma' yöntemiyle satışa sunacak. Açık artırmaya katılmak isteyen varandaşlar, sürecin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, TOKİ açık artırma ne zaman hangi illerde yapılacak?

25 İLDE 87 KONUT SATILACAK

Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Isparta, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Manisa, Nevşehir, Sivas ve Tunceli illerinde satışa sunulacak 87 konuta, %25 peşin 120 ay vade ile sahip olabilecek.

33 İLDE 373 İŞ YERİ SATILACAK

Ayrıca, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çankırı, Düzce, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulacak 373 iş yeri ise %10 peşin 96-120 ay ve %30 peşin 60 ay vade ile alınabilecek.

TOKİ AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?

Açık artırma toplantısı, 1-228 arasındaki lotlar için 17 Şubat 2026 Salı, 229-460 arasındaki lotlar için 18 Şubat 2026 Çarşamba saat 10.30'da yapılacak. Açık artırmalar, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

