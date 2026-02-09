Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa ederek kendisine küfür eden Özgür Özel hakkında da suç duyurusunda bulundu. Yol arkadaşlığı yaptığı Mansur Yavaş'ın tepkisi sorulan Özarslan, "Bununla ilgili herhangi bir iletişimimiz olmadı. Mansur Başkan'la hiçbir problemim yok. İncinmedim de her zaman iyiliğini gördüm. Yüce Mevlam yardımcısı olsun. Tez zamanda kurtarsın" dedi.

CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. Özarslan, Özel'in kendisine ve ailesine küfür ettiğini söyledi.

"SAYIN ÖZEL MESAJLARINI NİYE SİLDİN?"

Özel'in skandal küfürlü mesajları ise sosyal medyada yayınlandı. Bugün canlı yayında açıklamalarda bulunan Özarslan, "Dün Sayın Özgür Özel açıklamada bulundu. Ben böyle bir şey söylemedim etmedim. Ben bugün itibariyle savcılar zaten suç duyurusunda bulundum. Baktım mesajları silmiş. Neden sildin Özgür Özel? Şimdi bunu görmüyor mu teknoloji? Devlet görmüyor mu? HTS kayıtları yok mu zannediyorsunuz? Her şey mevcut değil mi? Onun için bilimden, teknolojiden kaçamayacaksın Özgür Özel. Bu devlet doğru olan hak, hukuk, adalet neyse o çerçevede benim suç duyurum çerçevesinde seni yargılayacak ve gerekli cezayı da vereceğine inanıyorum. Özgür Özel bu bataklıktan çıkamayacaktır" dedi.

"ALLAH MANSUR YAVAŞ'I TEZ ZAMANDA KURTARSIN"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la yakınlığıyla bilinen Özarslan, Mansur Yavaş ile ilgili sorulan soruya da "Biz Mansur Başkan'la rutin iletişimlerimizi gerçekleştirdik. Bununla ilgili herhangi bir iletişimimiz yüz yüze olmadı. Ne yapsın ya? Bulunduğu partisinde işte kötü düşmemek için o da ezgin ve bezgin olarak orada kaldığına inanıyorum ben. Çünkü Mansur Yavaş ülkücü, milliyetçi, muhafazakar camianın desteğiyle geldi. Orada konumlandı. Geçmiş dönem Kılıçdaroğlu bir şans verdi. Bunu da ülkücüyüm diyen, milliyetçiyim diyen muhafazakarım diyen insanlar Mansur Yavaş'a ve ekibine şans tanıdılar ve öyle seçildi. Şu gün ülkücü, milliyetçi, maneviyatçı, mukaddesatçı yapı Mansur Başkan'ı desteklemeyi bıraktığı gün Mansur Başkan'ı Türkiye genelinde bırakın Ankara'yı ben bir karşılığının olacağını da artık bu saatten sonra düşünmüyorum. Ben şunu söyleyeyim Mansur Başkan'ın şahsına ilişkin hiçbir problemim yok. İncinmedim de her zaman iyiliğini de gördüm. Ama ne diyeyim? Yüce Mevlam yardımcısı olsun. Tez zamanda kurtarsın."

AK PARTİ'YE KATILACAK MI?

Özarslan, AK Parti'ye katılacağı yönünde iddialara ise şöyle cevap verdi: "Şu an gündemimiz o değil. Bu geçme vesaire gibi konular da asla ve katiyen olmadı. Ama geçmişten geldiğim kültür, gelenek çerçevesinde tabii ki AK Partili arkadaşlarımızla geçmişte oturuyorduk. MHP'den biliyorsunuz yetişme birisiyim. Tabii ki oradaki ağabeylerimle, reislerimle, canlarımla, ciğerlerimle oturuyoruz, istişare ediyoruz ülke için. Ama bu parti geçme sürecine ilişkin herhangi bir şey oturup konuşmadık"

MANSUR YAVAŞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dün akşam bir paylaşım yapan Yavaş, Özarslan'ın istifa kararına tepki göstererek "Keçiören halkının iradesine gölge düşüren bu karar asla kabul edilemezdir. Unutulmamalıdır ki; yetki milletindir. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi’nin politikalarıyla ilgili tek bir şikâyeti dahi olmadığı gibi, konu her gündeme geldiğinde hakkında yaklaşık bir aydır ortaya atılan “AK Parti’ye geçeceği” yönündeki iddiaları da herkesin huzurunda kesin bir dille yalanlamıştır.

Binlerce partili, binlerce gönüllü; hiçbir karşılık beklemeden, gece gündüz demeden, inançla ve fedakârlıkla kendisinin seçilmesi için emek vermiştir. Ortaya konan bu karar, yalnızca bir siyasi tercih değil; o emeğe, o inanca ve o alın terine yapılmış açık bir saygısızlıktır.

Siyaset geçicidir; makamlar gelir geçer. Ama bazı kararlar vardır ki, hafızalara kazınır. Çünkü millet, kendisine yapılanı da kendisini yok sayanı da günü geldiğinde mutlaka hatırlar." demişti.

