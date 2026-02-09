Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Suudi Arabistan takımı Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran'ın, sezonun ikinci yarısında Zenit forması giyeceği açıklandı. Rus ekibinin eski oyuncusu Denis Ugarov, Kolombiyalı yıldızın transferinin risk olduğunu ve takımda sorun çıkarabileceğini kaydetti.

Fenerbahçe'nin kiralık sözleşmesini feshettiği Kolombiyalı golcü Jhon Duran, sezon sonuna kadar Zenit'te forma giyecek. Rus ekibi, yaptığı paylaşımla 22 yaşındaki golcünün sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN FESİH

Fenerbahçe, Jhon Duran'ın Zenit'e transferinin ardından Kolombiyalı futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Sarı lacivertli kulüp açıklamasında, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Jhon Duran ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Jhon Duran'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Jhon Duran yeni takımına imzayı attı, itirazlar yükseldi: Sorun çıkarabilir

"BEN BU RİSKİ ALMAZDIM"

Duran transferinin değerlendiren Zenit'in eski oyuncusu Denis Ugarov, Kolombiyalı forvet transferiyle ilgili çarpıcısı ifadeler kullandı.

Jhon Duran transferinden memnuniyetsizliğini dile getiren Ugarov, "Duran'ın nasıl bir performans sergileyeceğini bilmiyorum. Bunun gerçek bir takviye olduğunu sanmıyorum. Türkiye'deki performansı şüpheliydi. Sadece altı aylığına transfer edildi ve bonservisi alınmadı, sezon sonuna kadar kiralandı. Bence bu bazı sorunlara yol açabilir. Ben bu riski almazdım. Bir futbolcuyu kalıcı olarak transfer etmek başka, kiralık olarak transfer etmek başka. Bu transferlerin sonuçları da farklı." diye konuştu.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Kolombiyalı 22 yaşındaki forvet Jhon Duran, bu sezon Fenerbahçe ile 21 maça çıkıp 5 gol 2 asist yaptı.

