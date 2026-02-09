İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, genç yıldızın en verimli olduğu pozisyona geri döndüğünü yazdı.

Milli futbolcu Arda Güler için Real Madrid’de yeni bir dönem başladı. Jude Bellingham’ın sakatlığı sonrası Arda Güler Real Madrid’de daha hücuma yakın bir rolde görev alıyor.

"Güler komutayı ele alıyor. Türk oyuncu, beş büyük ligde oyun kuruculuğa liderlik ediyor ve Arbeloa'nın Madrid'inde yerini sağlamlaştırıyor."

Marca’da yer alan haberde Arda Güler için şu ifadeler kullanıldı:

"Arda Güler, sezon başından bu yana 34 maçta forma giymişti. Bu süreçte sakatlık yaşamadı ve kart cezası nedeniyle sahalardan uzak kalmadı" diyen İspanyol gazetesi, milli futbolcunun yalnızca Levante karşısında yedek kaldığını, bu maçın da Arbeloa’nın görevdeki ikinci karşılaşması olduğunu yazdı. Bu karşılaşmanın ardından Arda Güler ilk 11’de düzenli olarak sahaya çıktı.

BELLİNGHAM SAKATLANDI

Marca, Jude Bellingham’ın yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak olmasının ardından Arda Güler’in önünde yeni bir alan açıldığını aktardı. Gazete, bu bölgeyi şu sözlerle tarif etti:

Bellingham’ın bir ay boyunca sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek olması ve Valverde’nin yeniden orta sahaya dönme ihtimaliyle birlikte, Güler’in önünde birkaç hafta önce kendisine kapalı olan bir ufuk açılıyor.

O on numara pozisyonu… orta sahanın trafiği ile rakibin son savunma hattı arasındaki boşluk. O kadar özlediği bir krallık."