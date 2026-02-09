Bilim dünyasında yankı uyandıran bir keşif ABD’den geldi. Araştırmacılar, “yüzyılın hastalığı” olarak nitelendirilen Alzheimer ile bağlantılı bir bakterinin ilk kez gözün arka bölümünde yoğun şekilde tespit edildiğini açıkladı. Bulgular, beynin değil gözün hastalığın seyrini ele verebileceği ihtimalini gündeme taşıdı.

ABD’de Cedars-Sinai Tıp Merkezi’nde yürütülen araştırmada, normalde solunum yollarında görülen bir bakterinin ilk kez gözün arkasında yoğun şekilde yer aldığı saptandı.

Chlamydia pneumoniae adlı bakteri, Alzheimer hastalığının ilerlemesiyle birlikte daha yoğun biçimde görülüyor.

RETİNA VE BİLİŞSEL GERİLEME ARASINDAKİ BAĞ

Chlamydia pneumoniae, daha önce Alzheimer’dan etkilenen beyin dokularında da tespit edilmişti. Araştırmada, Alzheimer hastalarının retinasında aynı bakteriye daha yüksek düzeylerde rastlandı. Retinadaki bakteri yoğunluğu arttıkça bilişsel gerilemenin de daha ağır seyrettiği görüldü.

104 KİŞİNİN DOKU İNCELEMESİ YAPILDI

Araştırma kapsamında 104 kişinin ölüm sonrası göz ve beyin dokuları incelendi. Bu kişiler arasında Alzheimer tanısı olanlar, hafif bilişsel bozukluk yaşayanlar ve herhangi bir bilişsel sorun bildirmeyenler yer aldı. En belirgin farkın Alzheimer hastalarında ortaya çıktığı görüldü.

GENETİK RİSK TAŞIYANLARDA DAHA YÜKSEK SEVİYELER

Alzheimer riskiyle ilişkilendirilen APOE gen varyantlarına sahip kişilerde, bakteri seviyelerinin daha yüksek olduğu saptandı. Buna karşılık, bilişsel sorunu olmayanlarla hafif bilişsel bozukluğu bulunanlar arasındaki farkın daha sınırlı kaldığı gözlemlendi.

LABORATUVAR VE HAYVAN DENEYLERİ NE GÖSTERDİ?

Nature Communications dergisinde yayımlanan yazıya göre araştırmacılar, laboratuvarda yetiştirilen sinir hücreleri ve hayvan modelleri üzerinde de testler yaptı. Chlamydia pneumoniae ile enfekte edilen örneklerde iltihaplanmanın arttığı, sinir hücresi kaybının hızlandığı ve bilişsel gerilemenin derinleştiği görüldü.

Aynı zamanda, Alzheimer hastalarında biriken amiloid-beta proteininin miktarıyla bakteri varlığı arasında da bağlantı kuruldu.

"GÖZ, BEYNİN BİR VEKİLİ"

Cedars-Sinai Tıp Merkezi’nden sinirbilimci Maya Koronyo-Hamaoui, çalışmayı şu sözlerle değerlendirdi:

"Göz, beynin bir vekilidir. Retina enfeksiyonu ve kronik iltihap, beyindeki patolojiyi yansıtabilir ve hastalık durumunu öngörebilir."

KESİN NEDEN Mİ, GÜÇLENDİRİCİ BİR ETKEN Mİ?

Araştırmacılar, Chlamydia pneumoniae’yi Alzheimer’ın tek nedeni olarak değil, hastalığı hızlandıran bir unsur olarak görüyor. Bakterinin iltihaplanmayı tetikleyerek nörodejeneratif süreci ağırlaştırabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Cedars-Sinai’den biyomedikal bilimci Timothy Crother ise şu ifadeyi kullandı:

"Bu keşif, Alzheimer tedavisinde enfeksiyon ve iltihap hattını hedef alma ihtimalini güçlendiriyor."

YENİ BİR TARAMA YOLU GÜNDEMDE

Çalışmada, retinanın ileride Alzheimer riskini izlemek için noninvaziv bir pencere olarak kullanılabileceği ihtimali de yer aldı.

