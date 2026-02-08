Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 7 yeni isimle gövde gösterisi yapan Beşiktaş, transfer harcamalarıyla dünya futbolunun gündemine oturdu. Siyah-beyazlılar, toplamda harcadığı 57 milyon euro ile kış transfer döneminde dünya genelinde en çok bonservis ödeyen 4. kulüp olarak tarihi bir başarıya imza attı.

Bu sezon Süper Lig'de istenilen başarıyı gösteremeyen Beşiktaş, ara transfer döneminde vites yükseltti. Şampiyonluk iddiasını güçlendirmek isteyen siyah beyazlı takımın yönetimi, ara transfer döneminde "çılgın" olarak nitelendirilen bir operasyona imza attı. Kaleciden forvete kadar her bölgeye takviye yapan Kara Kartal, tam 7 yeni ismi renklerine bağladı.

SAVUNMA VE HÜCUM HATTINA DEV YATIRIM

Beşiktaş'ın bu dönemdeki en dikkat çekici hamlesi, savunma hattı için 18 milyon euro ödenen Emmanuel Agbadou oldu. Gol yollarındaki sorunu çözmek için ise Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh için 14 milyon euro bonservis ödendi.

Kadro derinliğini artırmak isteyen siyah-beyazlı kulüp, Amir Murillo ve Junior Olaitan için 5'er milyon euro öderken, orta sahayı Kristjan Asllani ve kaledeki boşluğu Devis Vasquez ile doldurdu. Ayrıca genç yetenek Yasin Özcan da bu büyük operasyonun bir parçası olarak kadroya dahil edildi.

ABRAHAM'DAN GELEN ÜCRET TRANSFERLERİN ÖNÜNÜ AÇTI

Beşiktaş’ın bu kadar yüksek bir bütçeyle hareket edebilmesinin arkasında ise akılcı bir ticaret hamlesi yattı. Sezon başında veya ara transferin hemen başında bonservisi 15 milyon euroya alınan golcü Tammy Abraham, kısa süre içinde İngiliz ekibi Aston Villa’ya 21 milyon euroya ihraç edildi. Bu satıştan elde edilen kâr ve nakit akışı, diğer 7 transferin finansmanında kilit rol oynadı.

BEŞİKTAŞ DEVLER ARASINDA

Yapılan net harcamalar hesaplandığında, Beşiktaş’ın kasasından çıkan toplam 57 milyon euro, kulübü dünya sıralamasında üst basamaklara taşıdı.

Listenin zirvesinde yer alan takımlar şöyle sıralandı:

Sıra Kulüp Harcanan Tutar (Euro) 1 Manchester City 95 Milyon 2 Crystal Palace 89 Milyon 3 Al Hilal 70 Milyon 4 Beşiktaş 57 Milyon

