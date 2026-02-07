Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, sosyal medya platformundaki hesabından Beşiktaş taraftarına hitaben bir açıklama yaptı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı camiaya birlik çağrısında bulundu.

Başkan Adalı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Beşiktaş taraftarına hitaben paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün büyük bir aile olduğunu belirten Adalı, taraftarın eleştirileriyle ilgili, "Sizler bu kulübün vicdanısınız. Eleştiriniz de siteminiz de başımızın tacıdır. Çünkü biz biliyoruz ki sizin derdiniz yalnızca Beşiktaş'tır. Bugün puan tablosunda belki istediğimiz yerde değiliz ama biz günü kurtarmaya değil, yarınları kurmaya geldik. Gayemiz günü kurtarmak, gelip geçici mutluluklar değil, istikrarlı ve güçlü bir Beşiktaş'tır. Biz Beşiktaş'ın önümüzdeki 10 yılını inşa ediyoruz. Attığımız her adım, kurduğumuz kadrolar, yaptığımız her hamle, geleceğin şampiyon Beşiktaş'ının ilk tuğlasıdır. Bu bir süreçtir ve bu süreç sabır, istikrar ve sarsılmaz bir birlik ister. Beşiktaş tarihinin her döneminde taraftarıyla tek yürek olduğunda başarılı olmuştur. Güzel günler göreceksek bunun ilk şartı yönetimiyle, sporcusuyla, taraftarıyla tek vücut olmuş bir Beşiktaş'ı ortaya çıkarabilmektir. Dolmabahçe'de tek vücut olduğumuz sürece hiçbir güç bizi yolumuzdan döndüremez." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Adalı, açıklamasını şöyle tamamladı:

"BEŞİKTAŞ'IN GELECEĞİNİ AYAĞA KALDIRMA SÖZÜNÜ VERİYORUZ"

"Yarın yakacağımız bir birlik meşalesi yalnızca futbol takımımız için değil, basketbolda, voleybolda, hentbolda ve armamızın ter döktüğü her branşta mücadele eden tüm sporcularımız için bir umut, bir güç, bir ilham olacaktır. Çünkü Beşiktaş'ın başarısı sadece sahada 11 kişiyle değil, her branşta aynı arma için savaşan binlerce yürekle yazılır. Sahadaki teknik heyetimiz, hocamız ve futbolcularımız bu büyük sorumluluğun farkında. Gecelerini gündüzlerine katarak bu formanın hakkını vermek için çalışıyorlar. Ben ve yönetim kurulum bu uzun yolun bütün yükünü ve hesabını omuzlarımızda taşıyoruz. Hiçbir mazeretin arkasına saklanmadan, Beşiktaş'ın geleceğini ayağa kaldırma sözünü veriyoruz. Sizden isteğim yalnızca şu; skor ne olursa olsun, bu genç kadronun ve bu yeni yapının arkasında dağ gibi durmanız. Stadyuma gelirken tüm kırgınlıkları kapıda bırakın. Yeni evlatlarımızı, o formayı ilk kez sırtına geçirecek kardeşlerimizi, bize yakışır Beşiktaşlılık duygusuyla, o ruhla karşılayın. Onlara sadece futbolu değil, Beşiktaşlı olmanın gururunu yaşatın.

Beşiktaş'ın dününde siz vardınız, bugününde siz varsınız, yarınında siz olacaksınız. Bu takım sizin inancınızla güçlenecek, sahada sizinle var olacak, şampiyonlukları sizinle ve sizin için yaşayacak. Geçtiğimiz yıllarda çok ayrıştık, çok bölündük. Birlik olmuş Beşiktaş'ı, Beşiktaşlılığı hepimiz çok özledik. Şimdi zaman kenetlenme zamanı. Şimdi zaman Beşiktaş'ın layık olduğu geleceği birlikte yazma zamanı. Gelin... Dolmabahçe'de yine omuz omuza duralım. Tek ses, tek nefes, tek yürek olalım. Bugünden itibaren Beşiktaş'ta yepyeni bir birlik beraberlik dönemini başlatalım. Bu çağrıyı, eski günlerden en güzel sloganlarımızdan biriyle sonlandırmak isterim. 'Remzin Kartallar gibi; manileri yen, aş; layıktır bu vasıflar sana ey şanlı Beşiktaş' Dolmabahçe'de görüşmek üzere. Aslolan Beşiktaş'tır!"

