Türkiye genelinde barajlardaki aktif depolama miktarı 4 Şubat itibarıyla 35,9 milyar metreküp olarak hesaplandı. Üç büyük şehirde doluluk oranları da yükselmeye devam ediyor.

Son iki aydaki yoğun yağmur ve kar yağışları, Türkiye genelindeki barajlardaki doluluk oranını, 4 Şubat itibarıyla yüzde 38,1’e yükseltirken, oran Aralık 2025’e göre de 4,6 puan artış gösterdi.

DSİ Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde 1 Ekim 2025-4 Şubat 2026 döneminde kümülatif (birikme oluşan) yağışlar ortalamasında, uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 5,9 artış meydana geldi.

Geçen yılın su yılı ortalamasına kıyasla da yüzde 52,4’lük artış kayıtlara geçti. Söz konusu artışın etkisiyle barajlardaki doluluk oranlarında da son dönemde yükseliş görüldü.

Türkiye genelinde işletmede olan barajlardaki aktif depolama miktarı 4 Şubat itibarıyla 35,9 milyar metreküp oldu. Bu miktar, 31 Aralık 2025’te 31,6 milyar metreküp olarak kayıtlara geçmişti.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR...

İstanbul barajlarındaki su oranları geçen yılın aralık ayı sonu itibarıyla yüzde 18,4 iken, neredeyse yüzde 90 artarak, bu yıl 4 Şubat itibarıyla yüzde 33’e yükseldi. Bu verilerle İstanbul’un yaklaşık 151 günlük içme suyunun bulunduğu hesaplandı.

Ankara’da ise su rezervi geçen yıl aynı dönemde yüzde 0,2’den bu yıl 4 Şubat itibarıyla yüzde 8,6’ya yükseldi. Bu orana göre başkentte yaklaşık 244 günlük içme suyu kaldığı öngörülüyor.

İzmir’in barajları ise söz konusu dönemde, yüzde 0,3’ten yüzde 7,2’ye yükseldi. Buna göre İzmir’de yaklaşık 173 günlük içme suyu bulunuyor.

BAYRAMİÇ’TE YÜZLER GÜLÜYOR

Çanakkale’nin, tarihte adı ‘Bin Pınarlı İda’ olarak geçen Kaz Dağlarından beslenen, 250 bin dekar alanı sulayan Bayramiç Barajı doldu. Geçtiğimiz yazın yaşanan kuraklık sebebiyle Türkiye’nin barajlarında doluluk oranlarında ciddi şekilde düşüş yaşanmıştı. Son dönemdeki yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyesi de yükselmeye başladı. Geçen yıl aralık ayında kuraklık sebebiyle yüzde 20’lere kadar düşen Bayramiç Barajı ocak ayındaki yağışlarla birlikte yüzde 100 doldu. Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver “Üreticimiz hem ürün deseni, hem de ürün fiyatlandırmasında zor bir yıl geçirdi. 2026 yağmur açısından iyi başladı, bol bereketli yağmurlar alıyoruz. Bayramiç Barajı üç tane ilçeye hitap ettiği için çok önem arz ediyor” dedi.



