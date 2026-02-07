Hizmet robotları pazarı 2030’a kadar 100 milyar doları aşmaya hazırlanırken, Türkiye’den bir girişim yapay zekâlı “robot barista” ile sahneye çıktı.

Grand View Research ve Mordor Intelligence verilerine göre, 2023 yılında yaklaşık 50 milyar dolar büyüklüğe ulaşan küresel hizmet robotları pazarının 2030 yılına kadar 100 milyar doları aşması bekleniyor.

Özellikle FoodTech alanındaki robotik çözümler, yıllık yüzde 20’nin üzerinde büyüme oranıyla pazarın en hızlı gelişen segmentleri arasında yer alıyor.

ABD, Çin ve Japonya’nın öncülük ettiği bu pazarda yerli girişim Thud e-Robotics, yapay zekalı X Barista ile kahve servisi yapıyor.

Thud e-Robotics’in CEO’su Önder Akyazıcı, çalışmaların kahve sektörüyle sınırlı olmadığını belirterek “Gıda başta olmak üzere, insan ustalığını temel alan farklı sektörlerde de fiziksel yapay zekâ tabanlı çözümler için güçlü bir zemin oluşturabiliriz” diye konuştu.



Haberle İlgili Daha Fazlası