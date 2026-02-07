Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Güngören’de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve sürecin yakından takip edileceğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’un Güngören ilçesinde 14 Ocak’ta yaşanan bıçaklı kavga sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Tunç, başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyarette, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın son durumu hakkında aileye bilgi veren Tunç, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, hastaneye kaldırılan Çağlayan kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç. tutuklanmıştı.

Provokatif paylaşım yapan ve Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 8 zanlı yakalanmış, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. A.E, Y.T, S.T. ile bir şüpheli tutuklanmış, bir kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilirken tutuklu sayısı 5 olmuştu.

Şanlıurfa'da gözaltına alınan F.K.'nin de tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 6'ya yükselmişti.

